Американист объяснил слова Трампа о готовности Украины к переговорам

Американист Васильев: Трамп за Украину уже все решил

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о готовности Украины к переговорам, сказанные им в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Эксперт объяснил в разговоре с KP.RU, что Трамп «уже все решил» за Киев.

«В вопросе Украины прослеживается один очень четкий подход: с Киевом никто не считается. Готов [президент Украины Владимир] Зеленский или не готов — Трампа это мало волнует (...). Эта страна находится на содержании Америки, поэтому с ней не о чем разговаривать», — высказался американист.

При этом Васильев задался вопросом, к чему готов Киев, если с Москвой еще не было никаких разговоров. По мнению эксперта, глава США проанонсировал, что украинские власти исполнят все, что им будет сказано. «Не зря, говоря о встрече с российским президентом, он [Трамп] рвется сам все разрулить, не отправляя на переговоры Зеленского», — заметил он.

В это время сам Зеленский в Давосе утверждал, будто Украина ни к чему не готова и призывал Европу поддержать его и повлиять на США, указал Васильев.

Ранее Трамп заявил, что шаги по урегулированию украинского конфликта уже предпринимаются его командой. Американский лидер подчеркнул важность прекращения вооруженного конфликта. При этом Трамп не стал раскрывать подробности о мирных инициативах своей команды.