В США назвали цель внезапной критики Трампа в адрес Путина. Для чего он начал угрожать России?

Hill: Трамп начал жесткие переговоры с Путиным по окончанию конфликта на Украине

После вступления в должность президента США Дональд Трамп усилил критику в адрес российского лидера Владимира Путина. На это обратили внимание журналисты американской газеты The Hill.

Авторы публикации предположили, что Трамп активизировал свою критику в отношении Путина как часть стратегии для начала переговоров по завершению российско-украинского конфликта. В статье отмечается, что уже через 48 часов после возвращения в Белый дом американский президент обвинил российского коллегу в разрушении своей страны.

«Эти заявления — первый залп в попытках Трампа показать, что его политика "мира через силу" может положить конец крупнейшей сухопутной войне в Европе почти за столетие», — выразили мнение журналисты издания.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Трамп пригрозил России новыми санкциями и признался в любви русскому народу

Президент США Дональд Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине. В социальной сети Truth Social политик указал, что это необходимо сделать сейчас, так как дальше будет только хуже.

По словам политика, закончить конфликт можно «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше». Трамп подчеркнул, что России и Украине следует сесть за стол переговоров, чтобы сохранить жизни своих солдат.

Давайте заключим соглашение сейчас и остановим эту нелепую войну! Дальше будет только хуже Дональд Трамп президент США

Также Трамп пригрозил «задушить торговлю России» при помощи введения высоких пошлин на все товары, поставляемые из РФ в Соединенные Штаты и другие страны в случае отказал от сделки.

При этом глава Белого дома указал, что конфликт между Россией и Украиной не начался бы, если бы он был на посту президента США.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что не преследует цели навредить России и признался в любви русскому народу. Американский лидер указал, что его всегда связывали хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, «несмотря на мистификации радикальных левых о России».

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России Трампа призвали отказаться от языка силы в разговоре с Москвой

Военные корреспонденты Александр Коц и Александр Сладков резко ответили на угрозы американского президента в адрес России. Так, Коц назвал ультиматумом и шантажом требование Трампа завершить спецоперацию. По его мнению, стоит готовиться к худшему. «Каденцию [экс-президента США Джо] Байдена мы скоро будем вспоминать с ностальгией, как оттепель», — считает военкор.

В свою очередь, Сладков подчеркнул, что Трамп дважды за сутки угрожал России. Он назвал американского президента капиталистом, которому плевать на другие страны.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Трампа не разговаривать с Россией на языке силы, поскольку это бессмысленно. Он напомнил, что американский лидер не является близким сторонником Москвы.

Трамп — умный политик и понимает, что между Россией и США есть много точек соприкосновения. Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен Михаил Шеремет депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев назвал миротворческую миссию Трампа призрачной. По его мнению, предложения президента США относительно завершения СВО не дают уверенности в том, что в ближайшее время конфликт будет завершен. Парламентарий напомнил, что любые заявления должны подкрепляться реальными делами.