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09:28, 23 января 2025Россия

В Чечне отреагировали на предложения Трампа по завершению конфликта на Украине

Депутат ГД Саралиев усомнился в обещании Трампа завершить конфликт на Украине
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Предложения президента США Дональда Трампе относительно завершения специальной военной операции (СВО) не дают уверенности в том, что в ближайшее время конфликт будет завершен. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев в Telegram.

22 января Трамп опубликовал в соцсети Truth пост, в котором призвал Москву завершить спецоперацию, пригрозив новыми санкциями. В России инициативу главы Белого дома назвали ультиматумом.

«Его [Трампа] миротворческая миссия пока что призрачна», — написал Саралиев. Парламентарий напомнил, что любые заявления должны подкрепляться реальными делами.

В этой связи депутат заявил, что России стоит надеяться только на саму себя и на Бога. «В любом случае, Россия будет заключать мир только на выгодных для себя условиях», — заключил он.

Ранее философ и политолог Александр Дугин заявил, что Трамп может отложить решение украинского конфликта. Это может произойти из-за концентрированности американского лидера на других вопросах, пояснил эксперт.

ЖЗЛ
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