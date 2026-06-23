«Возьми себя в руки, Аид». Известный ахматовец написал книгу об СВО, предательстве и конфликтах с командованием. Какой она вышла?

Скандально известный военнослужащий спецназа «Ахмат», командир «группы Аида» Бекхан Юнусов издал книгу о специальной военной операции (СВО) и своем участии в ней. Произведение вышло под названием «Аид. Книга I». В нем автор описал события с 2022 по 2024 год.
Это третья книга, повествующая о спецназе генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. В первой генерал рассказывал о религиозной философии подразделения, вторая — биография Алаудинова от вступившего в спецназ журналиста Игоря Молотова. Аид же в своей книге пишет не только о конфликте на Украине — часть рукописи, написанной в приложении для заметок на мобильном телефоне, он посвятил конфликтам с начальством и предательству сослуживцев, описанию своих талантов и философии в стиле персонажей-нигилистов из американских нуарных комиксов. «Лента.ру» ознакомилась с этим произведением.
Дважды подсудимый, Бэтмен, засекреченный разведчик, участник СВО
Легендарный снайпер и разведчик Аид носил много имен. Когда-то он был известен как Бекхан Юнусов — тогда он служил в уголовном розыске при ОМВД «Куркино» на северо-западе Москвы. Утверждается, что Юнусов раскрыл десятки дел, обезвреживал террористов, работал под прикрытием, был вынужден пользоваться государственной защитой из-за угрозы жизни, служил в горячей точке, был лучшим оперативником и самым молодым ветераном боевых действий.
На фоне описанных подвигов Юнусов оказался в центре первого скандала. Его обвинили в превышении должностных полномочий при задержании подозреваемого и уволили со службы как опорочившего честь сотрудника полиции.
Пока шло следствие, Юнусов дал ряд интервью, в которых утверждал, что руководство якобы планировало физически устранить его при задержании. Также он говорил, что на фоне случившегося у него мог развиться лейкоз, рак крови, из-за чего он якобы «буквально жил в одной из онкологических клиник столицы». СМИ утверждали, что он «может сгореть за месяц».
Я перешел дорогу системе, целой службе в лице моего управления. Я им стал неугоден. Как неугодного человека, меня просто под корень вырезали. Сначала уголовным делом и увольнением, потом хотели ликвидацией
Одновременно с этим в сети начали появляться публикации о деятельности загадочного химкинского супергероя Жнеца, который по ночам вершит правосудие и задерживает наркоторговцев. «Очевидцы» — например, таксист Слава, выкладывают «случайно снятые кадры», на которых фигура в черном плаще выходит из подъезда с горящим файером. Другой очевидец по имени Владислав, внешностью и манерой говорить напоминающий самого Юнусова, рассказывает, что Жнец якобы помог силовикам раскрыть множество сложных дел. СМИ открыто отождествляли Жнеца — или, как его еще называли, химкинского Бэтмена — с Юнусовым, однако тот какую-либо связь с «супергероем» отрицал.
Бывшего полицейского (а может, и ночного «супергероя») Юнусова признали виновным в превышении полномочий, его заявления о преследовании сочли ложью, и, несмотря на информацию о возможном лейкозе, отправили в колонию на четыре года. Освободившись из колонии, Юнусов вновь оказался в центре скандала. Его заподозрили в том, что он предлагал бизнесменам покровительство для решения вопросов с силовиками, и по этому факту было открыто еще одно уголовное дело. В ряде СМИ появились публикации, в которых утверждалось, что это дело якобы такое же сфальсифицированное, как и первое — о превышении Юнусовым полномочий, а истинной целью силовиков должен был стать «человек из ближнего окружения» бывшего сотрудника полиции Владислав Вайсеро. Якобы он — суперсекретный агент Службы внешней разведки и замглавы частного разведывательного холдинга «Корпорация Сигма».
Загадочного Вайсеро несколько раз цитировали федеральные новостные агентства, а однажды он даже попал в сюжет телеканала «Москва 24». На видео бледный и слегка картавый человек с внешностью Бекхана Юнусова в странном костюме с напоминающей масонский символ нашивкой дает экспертный комментарий о другом случае мошенничества. Как утверждали журналисты, Вайсеро был еще одной придуманной Юнусовым личностью.
Дело о мошенничестве с участием Юнусова открыто до сих пор, хотя и приостановлено с формулировкой «отсутствует реальная возможность его участия в судебном разбирательстве»: подсудимый отправился на СВО и взял позывной Аид — в честь властителя мира мертвых из древнегреческой мифологии.
Но публичные скандалы ждали его и там. Оказавшись в спецназе «Ахмат», Аид завел блог и стал конфликтовать с теми, кто критиковал подразделение и его самого. Юнусов деанонимизировал недоброжелателей, выкладывал на канале их персональные данные и предлагал подписчикам поговорить с ними, грозил уголовными и административными делами, для ведения которых привлекал юриста Илью Ремесло, который вскоре выступил против спецоперации и оказался в психиатрической лечебнице. Он ругался с журналисткой Анастасией Мироновой и записывал для нее видео с угрозами, конфликтовал с блогером Владиславом Поздняковым и участником СВО с позывным Тринадцатый, выкладывая в блоге видео с этим военным в полуголом виде с расстегнутой ширинкой.
Но конфликты с участием Аида были не только публичными. О некоторых из них он рассказал в книге.
Воспаленная ненависть Аида
О проблемном характере Юнусова, который порой приводит к конфликтам, говорится прямым текстом в самом начале книги, в предисловии. И говорит об этом сам Апти Алаудинов, командир «Ахмата». Более того, он сравнивает своего подчиненного с наивным ребенком.
В какой-то степени он — затерявшийся в детстве книжный мальчик с соответствующими чистыми представлениями о чести, долге, преданности и предательстве. Поэтому его первая книга — это, с одной стороны, простота изложения и порой наивность в рефлексии о происходящем вокруг. С другой стороны, очень глубокий и интересный подход к фундаментальным вопросам человеческого существования (жизни и смерти). (...) Из-за этой нетривиальности у Аида достаточно недоброжелателей. Но все они находятся очень далеко от фронта
Оценка командира «Ахмата» может быть субъективной, но в ней есть объективная нестыковка: не все недоброжелатели Аида-Юнусова находятся далеко от фронта, сразу несколько конфликтов у военнослужащего произошли прямо на линии боевого соприкосновения.
Уже на 44-й странице книги рассказывается о том, как Аид поступил самовольно, без приказа командира, «по наитию» и открыл огонь из снайперской винтовки в сторону предполагаемого противника. Тогда оказалось, что в прифронтовой неразберихе одно из подразделений с нелогичными опознавательными знаками (в российской форме, но с синим скотчем на плече, который обычно используют бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ)) встретило группу, в которую входил Аид. Бойцы обеих сторон подумали, что перед ними враг, и начали беспорядочную стрельбу. Однако, как отметил командир с позывным Орел, одно дело — стрелять «автоматными очередями над головой», другое — из снайперской винтовки. «Все могло закончиться плохо!» — говорил Аиду он. «Не вижу причин своей неправоты», — уверенно отвечал Юнусов.
Тот конфликт, как утверждает Аид, едва не привел к перестрелке между ним и Орлом: последний в пылу ссоры якобы навел на Юнусова автомат. «Положив руку на пистолет на бедре, я улыбнулся: "Ну давай. Раз навел. Рискни"», — описал сцену автор книги. Обошлось без стрельбы, однако конфликтные ситуации между ним и начальством «стали рутиной». Причиной таких отношений в коллективе, предположил Аид, стала ненависть и зависть к его боевым успехам. Поведение бойца стало предметом обсуждений за его спиной. При этом, со слов автора, недолюбливавшие Аида сослуживцы считали, что он способен выстрелить им в спину.
Единственное, что не позволяло высказаться мне в глаза, — страх смерти. Они боялись, что однажды на боевой задаче неизвестный снайпер убьет их
В другом конфликте с участием Аида он снова положил руку на пистолет, разговаривая с невооруженным собеседником — медиком. Тогда Юнусов пытался заставить врачей отказаться от идеи ампутировать ногу одному из его подчиненных с позывным Кузя. В ту ситуацию пришлось вмешиваться военной полиции, и Аид начал угрожать и полицейским.
«"Никакой ампутации!" — кричал я на врача, держась нервно за пистолет. На мой крик прибежала военная полиция и попросила выйти. Я продолжал ругаться со врачами, когда один из военных полицейских положил мне руку на плечо. "В этом госпитале планируешь лежать? Распишусь на гипсе", — обратился я к вэпэшнику. Руку он сразу убрал, опустив ее на пистолет», — рассказывает об инциденте Аид.
Эта и предыдущая истории закончились для него без последствий, однако следующий конфликт привел к суду чести и угрозе наказанием со стороны руководства. Со слов Аида, он отправился на неграмотно поставленную боевую задачу, участвовал в жесточайших боях, рисковал жизнью и спас сослуживца, однако предавшие его сослуживцы решили оговорить его и заявили, что Юнусов бросил их в бою. На суде чести, по итогам которого бойца признали виновным и приговорили к отправке сторожем на склад, будущего ахматовца посетили мысли о расправе над сослуживцами и высшим командованием, и он прокручивал в голове различные сценарии кровавой бойни.
У меня граната, проход рядом. Нащупал в кармане. Глупость. Сломать себе жизнь из-за них. На бедре пистолет 6П9. Бесшумный. Представляю, как содержимое черепной коробки Коптера, замполита, начальника штаба и остальных разлетается по комнате. «Возьми себя в руки, Аид». Внутренний голос дрожал. Сознание продолжало анализировать варианты. Сбоку армейский нож морских котиков США. Коптер в радиусе удара. Боковой удар по горлу. Следом перекрутка в руке, на обратном ходу — по глазам его соседу... «Остановись!» — кричал внутренний собеседник. АК-12 со сложенным прикладом. Магазин полный. Патрон в патроннике. Веерный огонь справа налево. Добить выживших
Но до расправы не дошло — Юнусов попросил перевести его в другое подразделение, обратился за помощью к Алаудинову, и тот порекомендовал его в хорошее подразделение. Но и там Аид был недоволен командованием: не справившись с задачей по штурму вражеского опорного пункта, военный разозлился на начальство и вновь захотел перевестись. Снова помог Алаудинов, на этот раз взявший его в «Ахмат», где Аид с примкнувшими к нему бойцами осели в группе, названной в честь командира.
Правда, перед этим, пишет автор книги, Алаудинов указал Аиду, что тот мог бы подготовиться к штурму получше.
Философия Аида
По словам Алаудинова, одним из ключей к конфликтности Юнусова является его характер, и Аид в книге вполне раскрывает свою «нетривиальность». Например, во время разговора-допроса с контрразведчиком, который прибыл в подразделение Юнусова, чтобы узнать о судьбе якобы идущего на продажу трофейного оружия, автор книги раскрывает ему свой внутренний мир и демонстрирует эрудированность.
Наверное, я сильно отличаюсь от остальных людей. Может, тому виной длительное одиночество, а может, целый ряд титанических испытаний. Не знаю... Но элементарные вещи для меня загадка. Я могу рассчитать длину диапазона волны желтого цвета в ангстремах и наносантиметрах, расписать дословно теорию относительности Эйнштейна, могу говорить на нескольких языках, но..., — я выдохнул.
— Но? — заинтересованно произнес контрразведчик.
— Но для меня так и осталось загадкой, откуда в людях столько дерьма. И почему я проклят его разгребать
Другому персонажу книги, бойцу с позывным Белый, бывший милиционер после ликвидации вражеского снайпера сообщает, что мог бы рассказать ему о «второй суперструнной эволюции и понятии брана», но делает скидку и «говорит проще» — читает доклад о цикличности времени и восьми измерениях, при этом называя Землю не планетой, а астероидом.
Аид читает на память стихи в разбросе от Лукьяненко до Вергилия; любит ночь, так как она скрывает все уродство мира; не любит мирную жизнь, потому что с ней у него связаны худшие воспоминания и в ней живут «призраки его прошлой жизни»; «тренирует подсознание контролю мыслей», мысленно играя в шахматы сразу на нескольких досках; читает научную фантастику; проводит мастер-классы по своей философии для других бойцов — например, объясняет им, что, когда снайпер смотрит в перекрестье прицела, у него есть только вопросы, но когда он нажимает спусковой крючок, у него остаются только ответы.
Иногда же, в моменты сильных душевных переживаний, ответов не было и у самого Аида, и тогда он становился «обнаженной ненавистью» и отправлялся собирать жатву, чтобы не сойти с ума: рискуя своей жизнью и жизнями своих бойцов, шел на опасные задания, чтобы поквитаться с противником.
Валидольные бои Аида
Кроме конфликтов с командованием, описания связанных с ними переводов из подразделения в подразделение, обустройства на новых местах и философии, в книге Юнусова есть и рассказы о сражениях, которые по своему накалу не уступают «валидольным боям» из книги бывшего бойца частной военной компании «Вагнер», известного в сети под псевдонимом Пересидок (вагнеровец рассказывал, например, как во время штурма он забрасывал противника гранатами, а украинский военный голыми руками отбросил все снаряды).
В книге Юнусов лично ходит на боевые вылазки и штурмы, получает ранения, но всегда отказывается от эвакуации. Сослуживцы по итогам боев в основном признают в нем настоящего командира, называют ангелом-хранителем и настоящим мужиком, и уважение подчиненных он, по собственным словам, заслужил неоднократно. Иные же ему завидуют.
Одним из самых лихих сражений оказался ночной бой за позицию «509» на Белогоровском направлении.
Мой первый выстрел, словно раскат грома, разорвал ночную тишину и ознаменовал начало боя. Послышался ответный огонь. Битва за позицию «509» началась (...) Застрочил пулемет, автоматы (...) Начался свинцовый ливень с обеих сторон (...) Огонь начали вести по нашему трехсотому на носилках, из-за чего я был вынужден встать перед ним (...) Очень скоро я схлопотал пулю и упал на спину (...) Вскочил на колени и продолжил бой (...) Я обнажил последнюю гранату Ф-1, вытащив кольцо, что было сил, кинул ее в направлении вспышек (...) Взрыв. Послышались крики и хрипы противника
Не менее динамично описан в книге бой за «высоту Ворона», гарнизон которой внезапно перестал выходить на связь. Узнав, что враг прорвался на эту позицию, группа Аида доложила об этом командованию и получила приказ штурмовать ее. «Это было задание, обрекающее нас на смерть. Мне сложно судить о приказах командования, но этот был... Странным?» — описывал свою реакцию на приказ Юнусов. В книге говорится, что во время занявшего несколько суток похода на позицию он и его сослуживцы без каких-либо припасов попали в засаду, оказались под артиллерийским обстрелом, выжили после нанесенного с вертолета ракетного удара, участвовали в ожесточенных ночных перестрелках, уничтожили остатки захваченной врагом «высоты Ворона» и отошли на исходную, где каждый из сослуживцев Аида понял, на что им «приходится идти в своем порыве защитить Родину».
Также Аид, по его собственному признанию — блестящий следопыт, который умеет по отметкам на земле определить пол, размер ноги, рост и вес выслеживаемого объекта, тип обуви и скорость его передвижения, — безрезультатно охотился на благородного вражеского снайпера (который оказался женщиной) и динамично и успешно — на крайне жестокого коллегу из ВСУ, который стрелял своим жертвам исключительно в шею и подмышки, чтобы заставить их мучиться перед смертью. Со второй целью Аид, как он рассказал, поступил так же, как и он со своими жертвами — подстрелив, наблюдал за тем, как тот истекает кровью, вися на дереве.
Несмотря на все описанное в книге — конфликты, предательства, ежедневную смертельную опасность и необходимость быть жестоким, потерю боевых товарищей — Аид, по его словам, справился со всеми испытаниями.
За свой короткий земной срок в тридцать лет я пережил так много действительно страшных событий, которые потрясут любого человека. Заставят надломиться. Потери близких людей, предательства, забвение и одиночество, настолько безумное и длительное, что я сходил с ума. Я гордился лишь одним: что, пройдя весь этот ад, я ни о чем не жалею, так как, если бы пришлось, повторил бы все вновь. Моя жизнь была настолько многогранна, что ее хватит на десять человеческих, и главное — я не сломался
Судя по финалу произведения и публикациям в канале автора, он может издать еще несколько томов этой книги.