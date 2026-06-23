«Возьми себя в руки, Аид». Известный ахматовец написал книгу об СВО, предательстве и конфликтах с командованием. Какой она вышла?

Ахматовец с позывным Аид выпустил книгу с описанием событий СВО с 2022 по 2024 год

Скандально известный военнослужащий спецназа «Ахмат», командир «группы Аида» Бекхан Юнусов издал книгу о специальной военной операции (СВО) и своем участии в ней. Произведение вышло под названием «Аид. Книга I». В нем автор описал события с 2022 по 2024 год.

Это третья книга, повествующая о спецназе генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. В первой генерал рассказывал о религиозной философии подразделения, вторая — биография Алаудинова от вступившего в спецназ журналиста Игоря Молотова. Аид же в своей книге пишет не только о конфликте на Украине — часть рукописи, написанной в приложении для заметок на мобильном телефоне, он посвятил конфликтам с начальством и предательству сослуживцев, описанию своих талантов и философии в стиле персонажей-нигилистов из американских нуарных комиксов. «Лента.ру» ознакомилась с этим произведением.

Дважды подсудимый, Бэтмен, засекреченный разведчик, участник СВО

Легендарный снайпер и разведчик Аид носил много имен. Когда-то он был известен как Бекхан Юнусов — тогда он служил в уголовном розыске при ОМВД «Куркино» на северо-западе Москвы. Утверждается, что Юнусов раскрыл десятки дел, обезвреживал террористов, работал под прикрытием, был вынужден пользоваться государственной защитой из-за угрозы жизни, служил в горячей точке, был лучшим оперативником и самым молодым ветераном боевых действий.

Едва окончивший колледж Бекхан Юнусов в 2012 году. На нем тактическое снаряжение, шеврон полиции и спецназа, в руках — пистолет, напоминающий одну из моделей Glock Фото: Telegram-канал «Зов Аида»

На фоне описанных подвигов Юнусов оказался в центре первого скандала. Его обвинили в превышении должностных полномочий при задержании подозреваемого и уволили со службы как опорочившего честь сотрудника полиции.

Пока шло следствие, Юнусов дал ряд интервью, в которых утверждал, что руководство якобы планировало физически устранить его при задержании. Также он говорил, что на фоне случившегося у него мог развиться лейкоз, рак крови, из-за чего он якобы «буквально жил в одной из онкологических клиник столицы». СМИ утверждали, что он «может сгореть за месяц».

Юнусов в эфире федерального канала рассказывает о преследовании со стороны бывшего начальства Кадр: Иван Иванов / YouTube

Я перешел дорогу системе, целой службе в лице моего управления. Я им стал неугоден. Как неугодного человека, меня просто под корень вырезали. Сначала уголовным делом и увольнением, потом хотели ликвидацией Бекхан Юнусов

Одновременно с этим в сети начали появляться публикации о деятельности загадочного химкинского супергероя Жнеца, который по ночам вершит правосудие и задерживает наркоторговцев. «Очевидцы» — например, таксист Слава, выкладывают «случайно снятые кадры», на которых фигура в черном плаще выходит из подъезда с горящим файером. Другой очевидец по имени Владислав, внешностью и манерой говорить напоминающий самого Юнусова, рассказывает, что Жнец якобы помог силовикам раскрыть множество сложных дел. СМИ открыто отождествляли Жнеца — или, как его еще называли, химкинского Бэтмена — с Юнусовым, однако тот какую-либо связь с «супергероем» отрицал.

Кадр из телерепортажа о химкинском Бэтмене. В сюжете использовано снятое неким таксистом Славой любительское видео Кадр: «Химкинский Бэтмен ЖНЕЦ» / YouTube

Бывшего полицейского (а может, и ночного «супергероя») Юнусова признали виновным в превышении полномочий, его заявления о преследовании сочли ложью, и, несмотря на информацию о возможном лейкозе, отправили в колонию на четыре года. Освободившись из колонии, Юнусов вновь оказался в центре скандала. Его заподозрили в том, что он предлагал бизнесменам покровительство для решения вопросов с силовиками, и по этому факту было открыто еще одно уголовное дело. В ряде СМИ появились публикации, в которых утверждалось, что это дело якобы такое же сфальсифицированное, как и первое — о превышении Юнусовым полномочий, а истинной целью силовиков должен был стать «человек из ближнего окружения» бывшего сотрудника полиции Владислав Вайсеро. Якобы он — суперсекретный агент Службы внешней разведки и замглавы частного разведывательного холдинга «Корпорация Сигма».

Загадочного Вайсеро несколько раз цитировали федеральные новостные агентства, а однажды он даже попал в сюжет телеканала «Москва 24». На видео бледный и слегка картавый человек с внешностью Бекхана Юнусова в странном костюме с напоминающей масонский символ нашивкой дает экспертный комментарий о другом случае мошенничества. Как утверждали журналисты, Вайсеро был еще одной придуманной Юнусовым личностью.

Попавший в сюжет журналистов «вице-президент корпорации частных расследований Владислав Вайсеро» имеет внешность Бекхана Юнусова. При этом в публикациях профсоюза полиции он упоминался вместе с Юнусовым как отдельная и реально существующая личность. В том же качестве его упоминают в подчиненной ГУ МВД Москвы газете «Петровка, 38» Кадр: Телеканал «Москва 24»

Дело о мошенничестве с участием Юнусова открыто до сих пор, хотя и приостановлено с формулировкой «отсутствует реальная возможность его участия в судебном разбирательстве»: подсудимый отправился на СВО и взял позывной Аид — в честь властителя мира мертвых из древнегреческой мифологии.

Но публичные скандалы ждали его и там. Оказавшись в спецназе «Ахмат», Аид завел блог и стал конфликтовать с теми, кто критиковал подразделение и его самого. Юнусов деанонимизировал недоброжелателей, выкладывал на канале их персональные данные и предлагал подписчикам поговорить с ними, грозил уголовными и административными делами, для ведения которых привлекал юриста Илью Ремесло, который вскоре выступил против спецоперации и оказался в психиатрической лечебнице. Он ругался с журналисткой Анастасией Мироновой и записывал для нее видео с угрозами, конфликтовал с блогером Владиславом Поздняковым и участником СВО с позывным Тринадцатый, выкладывая в блоге видео с этим военным в полуголом виде с расстегнутой ширинкой.

Один из постов, в которых Юнусов конфликтует с оппонентами Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России. Скриншот: Telegram-канал «Зов Аида»

Но конфликты с участием Аида были не только публичными. О некоторых из них он рассказал в книге.

Воспаленная ненависть Аида

О проблемном характере Юнусова, который порой приводит к конфликтам, говорится прямым текстом в самом начале книги, в предисловии. И говорит об этом сам Апти Алаудинов, командир «Ахмата». Более того, он сравнивает своего подчиненного с наивным ребенком.

В какой-то степени он — затерявшийся в детстве книжный мальчик с соответствующими чистыми представлениями о чести, долге, преданности и предательстве. Поэтому его первая книга — это, с одной стороны, простота изложения и порой наивность в рефлексии о происходящем вокруг. С другой стороны, очень глубокий и интересный подход к фундаментальным вопросам человеческого существования (жизни и смерти). (...) Из-за этой нетривиальности у Аида достаточно недоброжелателей. Но все они находятся очень далеко от фронта Апти Алаудинов Из предисловия к книге «Аид. Книга I»

Оценка командира «Ахмата» может быть субъективной, но в ней есть объективная нестыковка: не все недоброжелатели Аида-Юнусова находятся далеко от фронта, сразу несколько конфликтов у военнослужащего произошли прямо на линии боевого соприкосновения.

Сначала Аид появлялся в репортажах из зоны СВО исключительно в снуде, закрывавшем нижнюю часть лица. Лишь в 2025 году, на церемонии присвоении звания «Герой Чечни» он впервые раскрыл личность Кадр: Telegram-канал «КИМ»

Уже на 44-й странице книги рассказывается о том, как Аид поступил самовольно, без приказа командира, «по наитию» и открыл огонь из снайперской винтовки в сторону предполагаемого противника. Тогда оказалось, что в прифронтовой неразберихе одно из подразделений с нелогичными опознавательными знаками (в российской форме, но с синим скотчем на плече, который обычно используют бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ)) встретило группу, в которую входил Аид. Бойцы обеих сторон подумали, что перед ними враг, и начали беспорядочную стрельбу. Однако, как отметил командир с позывным Орел, одно дело — стрелять «автоматными очередями над головой», другое — из снайперской винтовки. «Все могло закончиться плохо!» — говорил Аиду он. «Не вижу причин своей неправоты», — уверенно отвечал Юнусов.

Тот конфликт, как утверждает Аид, едва не привел к перестрелке между ним и Орлом: последний в пылу ссоры якобы навел на Юнусова автомат. «Положив руку на пистолет на бедре, я улыбнулся: "Ну давай. Раз навел. Рискни"», — описал сцену автор книги. Обошлось без стрельбы, однако конфликтные ситуации между ним и начальством «стали рутиной». Причиной таких отношений в коллективе, предположил Аид, стала ненависть и зависть к его боевым успехам. Поведение бойца стало предметом обсуждений за его спиной. При этом, со слов автора, недолюбливавшие Аида сослуживцы считали, что он способен выстрелить им в спину.

Аид с переделанным под снайперскую стрельбу ручным пулеметом Калашникова Фото: Telegram-канал «Зов Аида»

Единственное, что не позволяло высказаться мне в глаза, — страх смерти. Они боялись, что однажды на боевой задаче неизвестный снайпер убьет их Бекхан Юнусов Из книги «Аид. Книга I»

В другом конфликте с участием Аида он снова положил руку на пистолет, разговаривая с невооруженным собеседником — медиком. Тогда Юнусов пытался заставить врачей отказаться от идеи ампутировать ногу одному из его подчиненных с позывным Кузя. В ту ситуацию пришлось вмешиваться военной полиции, и Аид начал угрожать и полицейским.

«"Никакой ампутации!" — кричал я на врача, держась нервно за пистолет. На мой крик прибежала военная полиция и попросила выйти. Я продолжал ругаться со врачами, когда один из военных полицейских положил мне руку на плечо. "В этом госпитале планируешь лежать? Распишусь на гипсе", — обратился я к вэпэшнику. Руку он сразу убрал, опустив ее на пистолет», — рассказывает об инциденте Аид.

Эта и предыдущая истории закончились для него без последствий, однако следующий конфликт привел к суду чести и угрозе наказанием со стороны руководства. Со слов Аида, он отправился на неграмотно поставленную боевую задачу, участвовал в жесточайших боях, рисковал жизнью и спас сослуживца, однако предавшие его сослуживцы решили оговорить его и заявили, что Юнусов бросил их в бою. На суде чести, по итогам которого бойца признали виновным и приговорили к отправке сторожем на склад, будущего ахматовца посетили мысли о расправе над сослуживцами и высшим командованием, и он прокручивал в голове различные сценарии кровавой бойни.

У меня граната, проход рядом. Нащупал в кармане. Глупость. Сломать себе жизнь из-за них. На бедре пистолет 6П9. Бесшумный. Представляю, как содержимое черепной коробки Коптера, замполита, начальника штаба и остальных разлетается по комнате. «Возьми себя в руки, Аид». Внутренний голос дрожал. Сознание продолжало анализировать варианты. Сбоку армейский нож морских котиков США. Коптер в радиусе удара. Боковой удар по горлу. Следом перекрутка в руке, на обратном ходу — по глазам его соседу... «Остановись!» — кричал внутренний собеседник. АК-12 со сложенным прикладом. Магазин полный. Патрон в патроннике. Веерный огонь справа налево. Добить выживших Бекхан Юнусов Из книги «Аид. Книга I»

Но до расправы не дошло — Юнусов попросил перевести его в другое подразделение, обратился за помощью к Алаудинову, и тот порекомендовал его в хорошее подразделение. Но и там Аид был недоволен командованием: не справившись с задачей по штурму вражеского опорного пункта, военный разозлился на начальство и вновь захотел перевестись. Снова помог Алаудинов, на этот раз взявший его в «Ахмат», где Аид с примкнувшими к нему бойцами осели в группе, названной в честь командира.

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Правда, перед этим, пишет автор книги, Алаудинов указал Аиду, что тот мог бы подготовиться к штурму получше.

Философия Аида

По словам Алаудинова, одним из ключей к конфликтности Юнусова является его характер, и Аид в книге вполне раскрывает свою «нетривиальность». Например, во время разговора-допроса с контрразведчиком, который прибыл в подразделение Юнусова, чтобы узнать о судьбе якобы идущего на продажу трофейного оружия, автор книги раскрывает ему свой внутренний мир и демонстрирует эрудированность.

Наверное, я сильно отличаюсь от остальных людей. Может, тому виной длительное одиночество, а может, целый ряд титанических испытаний. Не знаю... Но элементарные вещи для меня загадка. Я могу рассчитать длину диапазона волны желтого цвета в ангстремах и наносантиметрах, расписать дословно теорию относительности Эйнштейна, могу говорить на нескольких языках, но..., — я выдохнул.

— Но? — заинтересованно произнес контрразведчик.

— Но для меня так и осталось загадкой, откуда в людях столько дерьма. И почему я проклят его разгребать Бекхан Юнусов Из книги «Аид. Книга I»

Другому персонажу книги, бойцу с позывным Белый, бывший милиционер после ликвидации вражеского снайпера сообщает, что мог бы рассказать ему о «второй суперструнной эволюции и понятии брана», но делает скидку и «говорит проще» — читает доклад о цикличности времени и восьми измерениях, при этом называя Землю не планетой, а астероидом.

Рисунок Аида Фото: Telegram-канал «Зов Аида»

Аид читает на память стихи в разбросе от Лукьяненко до Вергилия; любит ночь, так как она скрывает все уродство мира; не любит мирную жизнь, потому что с ней у него связаны худшие воспоминания и в ней живут «призраки его прошлой жизни»; «тренирует подсознание контролю мыслей», мысленно играя в шахматы сразу на нескольких досках; читает научную фантастику; проводит мастер-классы по своей философии для других бойцов — например, объясняет им, что, когда снайпер смотрит в перекрестье прицела, у него есть только вопросы, но когда он нажимает спусковой крючок, у него остаются только ответы.

Иногда же, в моменты сильных душевных переживаний, ответов не было и у самого Аида, и тогда он становился «обнаженной ненавистью» и отправлялся собирать жатву, чтобы не сойти с ума: рискуя своей жизнью и жизнями своих бойцов, шел на опасные задания, чтобы поквитаться с противником.

Валидольные бои Аида

Кроме конфликтов с командованием, описания связанных с ними переводов из подразделения в подразделение, обустройства на новых местах и философии, в книге Юнусова есть и рассказы о сражениях, которые по своему накалу не уступают «валидольным боям» из книги бывшего бойца частной военной компании «Вагнер», известного в сети под псевдонимом Пересидок (вагнеровец рассказывал, например, как во время штурма он забрасывал противника гранатами, а украинский военный голыми руками отбросил все снаряды).

Работа минометного расчета спецназа «Ахмат» в Курской области, сентябрь 2024 года 20.09.2024. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В книге Юнусов лично ходит на боевые вылазки и штурмы, получает ранения, но всегда отказывается от эвакуации. Сослуживцы по итогам боев в основном признают в нем настоящего командира, называют ангелом-хранителем и настоящим мужиком, и уважение подчиненных он, по собственным словам, заслужил неоднократно. Иные же ему завидуют.

Бекхан Юнусов в офицерской форме. На левой стороне груди — нашивки за ранения: желтого цвета — за легкие, красного — за тяжелые Фото: Telegram-канал «Зов Аида»

Одним из самых лихих сражений оказался ночной бой за позицию «509» на Белогоровском направлении.

Мой первый выстрел, словно раскат грома, разорвал ночную тишину и ознаменовал начало боя. Послышался ответный огонь. Битва за позицию «509» началась (...) Застрочил пулемет, автоматы (...) Начался свинцовый ливень с обеих сторон (...) Огонь начали вести по нашему трехсотому на носилках, из-за чего я был вынужден встать перед ним (...) Очень скоро я схлопотал пулю и упал на спину (...) Вскочил на колени и продолжил бой (...) Я обнажил последнюю гранату Ф-1, вытащив кольцо, что было сил, кинул ее в направлении вспышек (...) Взрыв. Послышались крики и хрипы противника Бекхан Юнусов Из книги «Аид. Книга I»

Не менее динамично описан в книге бой за «высоту Ворона», гарнизон которой внезапно перестал выходить на связь. Узнав, что враг прорвался на эту позицию, группа Аида доложила об этом командованию и получила приказ штурмовать ее. «Это было задание, обрекающее нас на смерть. Мне сложно судить о приказах командования, но этот был... Странным?» — описывал свою реакцию на приказ Юнусов. В книге говорится, что во время занявшего несколько суток похода на позицию он и его сослуживцы без каких-либо припасов попали в засаду, оказались под артиллерийским обстрелом, выжили после нанесенного с вертолета ракетного удара, участвовали в ожесточенных ночных перестрелках, уничтожили остатки захваченной врагом «высоты Ворона» и отошли на исходную, где каждый из сослуживцев Аида понял, на что им «приходится идти в своем порыве защитить Родину».

Также Аид, по его собственному признанию — блестящий следопыт, который умеет по отметкам на земле определить пол, размер ноги, рост и вес выслеживаемого объекта, тип обуви и скорость его передвижения, — безрезультатно охотился на благородного вражеского снайпера (который оказался женщиной) и динамично и успешно — на крайне жестокого коллегу из ВСУ, который стрелял своим жертвам исключительно в шею и подмышки, чтобы заставить их мучиться перед смертью. Со второй целью Аид, как он рассказал, поступил так же, как и он со своими жертвами — подстрелив, наблюдал за тем, как тот истекает кровью, вися на дереве.

Несмотря на все описанное в книге — конфликты, предательства, ежедневную смертельную опасность и необходимость быть жестоким, потерю боевых товарищей — Аид, по его словам, справился со всеми испытаниями.

За свой короткий земной срок в тридцать лет я пережил так много действительно страшных событий, которые потрясут любого человека. Заставят надломиться. Потери близких людей, предательства, забвение и одиночество, настолько безумное и длительное, что я сходил с ума. Я гордился лишь одним: что, пройдя весь этот ад, я ни о чем не жалею, так как, если бы пришлось, повторил бы все вновь. Моя жизнь была настолько многогранна, что ее хватит на десять человеческих, и главное — я не сломался Бекхан Юнусов Из книги «Аид. Книга I»

Судя по финалу произведения и публикациям в канале автора, он может издать еще несколько томов этой книги.