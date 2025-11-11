Интернет и СМИ
21:39, 11 ноября 2025

Боец «Ахмата» пригрозил журналистке и призвал одуматься

Марина Совина
Боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид Бекхан Юнусов записал видеообращение с угрозой судом публицистке Анастасии Мироновой. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Военный дал журналистке семь дней, чтобы «одуматься». По ее словам, Юнусову не понравились ее посты с критикой высказываний командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.

«Я тоже даю Юнусову семь дней удалить видео и комментарии, иначе обращусь в правоохранительные органы и суд. Как минимум посмотрим, работает ли право при защите добропорядочных граждан от нападок бойцов чеченского отряда», — отметила Миронова.

Боец «Ахмата» также обвинил журналистку в дискредитации Российской армии, после чего она обратилась в Министерство обороны.

Ранее Алаудинов заявил, что спецназ «Ахмат» никогда не прятался за кем-либо в зоне специальной военной операции и выполнял все поставленные задачи.
Генерал указал, что бойцы «Ахмата» за время спецоперации заняли большое число населенных пунктов, а также участвовали в отражении украинского контрнаступления и изгнании ВСУ из Курской области.

