Алаудинов ответил на обвинения спецназа «Ахмат» в «тиктокерстве»

Алаудинов: Спецназ «Ахмат» никогда не прятался за кем-либо в зоне СВО
Алан Босиков
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Спецназ «Ахмат» никогда не прятался за кем-либо в зоне специальной военной операции (СВО) и выполнял все поставленные задачи. Об этом заявил в Telegram командир «Ахмата» Апти Алаудинов.

Генерал указал, что бойцы «Ахмата» за время спецоперации заняли большое число населенных пунктов, а также участвовали в отражении украинского контрнаступления и изгнании ВСУ из Курской области. «Мы всегда находились на первой линии», — подчеркнул он.

В то же время противник постоянно занимается очернением «Ахмата», продолжил Алаудинов. «Если мы тиктокеры, непонятно, почему он [противник] столько ресурсов на нас тратит», — отметил в этой связи генерал.

Ранее Алаудинов заявил, что российские войска уже победили в СВО. При этом много еще предстоит сделать для закрепления результата в юридической плоскости, указал он.

