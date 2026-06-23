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02:15, 23 июня 2026Россия

Вероятность конфликта между Украиной и Белоруссией оценили

Профессор Коктыш призвал Россию и Белоруссию быть готовыми к эскалации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Угроза войны между Украиной и Белоруссией вполне реальна, заявил в «Известиям» профессор МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш.

«Когда речь идет о [президенте Украины Владимире] Зеленском, то исключать ничего нельзя. Человек неподконтрольный, к тому же с тяжелыми зависимостями», — заявил Коктыш, отметив, что к угрозе возможных боевых действий следует относиться со всей серьезностью.

По его мнению, Россия и Белоруссия должны быть готовы к возможной эскалации и заранее проработать различные сценарии развития ситуации.

Ранее Зеленский вновь потребовал от властей Белоруссии демонтировать ретрансляторы и прекратить поставки топлива якобы для ВС России, пригрозив ударами через неделю после истечения ультиматума. Также он заявил о якобы предшествовавших непубличных контактах украинских и белорусских спецслужб с требованиями Киева убрать оборудование.

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