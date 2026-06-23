В России выросла средняя пенсия

За два года средняя пенсия в России выросла на 4,5 тысячи рублей

За два года средний размер пенсии россиян увеличился почти на 4,5 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики.

По данным Соцфонда, в мае 2026 года средняя пенсия составила 25 399 рублей, в том же месяце в 2024 году ее размер был на уровне 20 949 рублей. Таким образом, за два года значение выросло на 4450 рублей.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих россиян превысил 30 тысяч рублей в 13 регионах России в мае текущего года.

Больше всего пенсия у неработающих граждан отмечается в Чукотском автономном округе — 44 069 рублей, затем идет Ненецкий автономный округ с 40 082 рублями, выплаты в 39 444 рубля получают жители Камчатского края, чуть меньше — 39 242 рубля выплачивают в Магаданской области.

До этого в России предложили изменить срок индексации страховых пенсий.