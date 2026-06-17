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07:13, 17 июня 2026Экономика

В России предложили изменить срок индексации страховых пенсий

Депутат Госдумы Нилов призвал сохранить индексацию страховых пенсий с 1 января
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сохранить индексацию страховых пенсий с 1 января. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Нилов призвал не возвращаться к прежнему способу индексации, когда ее проводили с 1 февраля на уровень фактической инфляции. Он напомнил, что в 2025 и 2026 годах индексацию страховой пенсий осуществили 1 января.

«В прошлом году они были доиндексированы 1 февраля для того, чтобы индексация была не ниже уровня фактической инфляции. В этом же году произошла индексация с 1 января, и коэффициент был заложен выше прогнозной инфляции, то есть произошло нормальное индексирование», — объяснил депутат.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил россиянам о праве на две пенсии. По его словам, на две выплаты могут рассчитывать граждане, которым льготы положены сразу по нескольким основаниям — например, по возрасту и инвалидности либо в связи с потерей кормильца.

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