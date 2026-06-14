Некоторым россиянам напомнили о праве на две пенсии

Депутат Говырин: Две пенсии можно получить при наличии двух разных оснований на выплаты

Право на получение двух пенсий в России имеют граждане, которым выплаты положены сразу по нескольким основаниям — например, по возрасту и инвалидности либо в связи с потерей кормильца. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Речь идет о случаях, когда человек получает выплату по одному основанию и одновременно имеет право на вторую выплату по другому основанию, например по старости, инвалидности, выслуге лет или потере кормильца», — заявил депутат.

Он отметил, что основную категорию граждан, имеющих право на две пенсии, составляют лица, связанные с военной службой и участием в боевых действиях. В частности, инвалиды, получившие травму во время службы, могут одновременно получать государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Аналогичное право на получение двух пенсий предусмотрено для участников Великой Отечественной войны, имеющих инвалидность любой группы, а также для граждан, награжденных знаками жителя блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя или осажденного Сталинграда, если им установлена инвалидность.

По словам парламентария, добровольцы, ставшие инвалидами из-за ранения, травмы или заболевания, полученных во время службы, имеют право одновременно получать государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Ранее сенатор Игорь Мурог напомнил, что работающие российские пенсионеры могут уволиться и не отрабатывать положенные две недели, если укажут в заявлении причину «в связи с выходом на пенсию».