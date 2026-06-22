Названы регионы со средней пенсией неработающих россиян выше 30 тысяч рублей

СФР: Средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах страны

Средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих россиян превысил 30 тысяч рублей в 13 регионах России в мае текущего года. Об этом со ссылкой на данные Социального фонда страны сообщает РИА Новости.

Больше всего пенсия у неработающих граждан отмечается в Чукотском автономном округе — 44 069 рублей, затем идет Ненецкий автономный округ с 40 082 рублями, выплаты в 39 444 рубля получают жители Камчатского края, чуть меньше — 39 242 рубля выплачивают в Магаданской области.

Размер пенсий у неработающих выше 30 тысяч также отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе (38 463 рубля), Ямало-Ненецком автономном округе (38 112 рублей), Мурманской области (35 655 рублей) и в Сахалинской области (35 118 рублей).

Кроме того, в список вошли: Якутия с 34 640 рублями, Республика Коми (33 011 рублей), Архангельская область (32 654 рубля), Карелия (31 786 рублей) и Хабаровский край, там неработающие пенсионеры получают 30 229 рублей.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал сохранить индексацию страховых пенсий.