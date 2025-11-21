Командиры спецназа «Ахмат» поссорились с российскими блогерами в Telegram

Российские военные корреспонденты, журналисты, блогеры и участники специальной военной операции (СВО) поругались из-за постов в Telegram-канале о «криптохохлах» с аудиторией девять тысяч подписчиков. Они обвинили друг друга в работе на противника, припомнили друг другу прошлое и написали друг на друга множество обращений в правоохранительные органы. Часть из них позже помирились, но конфликт еще не завершен, а одну из сторон даже оштрафовали.

«Охранота» против «криптохохлов»

Осенью 2025 года Telegram-канал «Охранота в V ватнике» вступил в заочную полемику с командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым (сейчас пост удален). Автор канала Оксана К. специализировалась на критике блогеров и публицистов, которые негативно высказываются о ситуации в российских войсках, а также «гражданских расследованиях». В них автор по открытым источникам находила информацию о проводимых такими общественниками сборах на помощь фронту, задавала вопросы об отчетности по ним, публиковала подборки из противоречивых высказываний оппонентов и обращалась к ним как к «криптохохлам», то есть украинцам, маскирующимся под патриотов России.

Среди прочих внимание «Охраноты V ватнике» привлекали бывшие граждане Украины журналистка Татьяна Монтян (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и ее соратник Владимир Грубник, которые организуют поставки гуманитарной помощи в войска, занимаются беспилотниками и связью. В канале публиковались сообщения о том, что Монтян читала лекции на Майдане, обещала помочь вернуть Крым Украине, оскорбляла президента России Владимира Путина и поддерживала сторонников «Правого сектора» (организация признана экстремистской и террористической и запрещена в России). Оксана К. предполагала, что Монтян, Грубник и другие оказавшиеся в российском публичном поле украинцы, такие как военблогер Юрий Подоляка и политик Олег Царев, якобы поддерживают российские войска лишь на словах.

На пост «Охраноты», в котором она обращалась к Апти Алаудинову и призывала «выбирать сторону», отреагировали сразу несколько крупных ресурсов, которые ведут военнослужащие спецназа «Ахмат». Так, командир одной из групп «Ахмата» с позывным Аид опубликовал видеообращение, в котором заявил, что администратор канала очерняет Алаудинова. В подписи к видео он подчеркиванием выделил имя и отчество админа канала, заявив, что если Оксана Рафкатовна решила говорить от лица русских (это слово также было подчеркнуто) людей, то должна «думать, что пишет».

На отчество админа обратил внимание и сам Алаудинов. «Рафкатовна отвечает, разговаривает от имени русских. У нее чисто русское отчество», — высказался командир «Ахмата». — У нас только один путь — победить. А эти черти все — гореть им в аду».

Аид, свою очередь, отметил, что у него нет времени заниматься конфликтом, и пригрозил автору канала судом.

Мы понимаем, у вас очень много времени из Геленджика строчить бредовые посты в отношении действующего генерал-лейтенанта. У нас-то времени нет, мы на передовой сражаемся… Но спрашивалка у вас не выросла Аид

После этого он выложил множество постов и видеообращений, посвященных ситуации, в которых оповещал подписчиков: «Первые пошли. На очереди следующие», «Медийный заказчик установлен. Спасибо нашим доблестным друзьям — правоохранителям», «Ожидайте кадровые решения, довольно мелкие, но все же», «Гроза уже ударила в там-там грома и молниями чертит новую картину мира. Все свое получат».

«Бэтмен» против журналистки

На ситуацию с Оксаной К. обратила внимание журналистка Анастасия Миронова — она вступилась за блогершу, отметив, что и Аид, и Алаудинов напирают на отчество автора канала. Миронова предположила, что таким образом высший офицер и командир спецназа пытаются посеять межнациональную рознь.

После этого угрозы от Аида получила уже сама Миронова. Спецназовец дал ей семь дней, после которых преследование ждало и ее. «Ладно, вы хотели внимания, Анастасия, и вы его получите. Но по истечении семидневного срока. Истекает он 15-го [ноября], поэтому 16-го я применю к вам полный спектр нашего правового законодательства», — заявил он. Параллельно с этим связанные с «Ахматом» ресурсы, которые ведут в том числе и участники СВО, начали публиковать посты о грязи, которой подразделение обливают внутренние враги. Многие из них Алаудинов репостил к себе в канал.

Миронова ответила, что запугать ее у ахматовцев и Апти Алаудинова не получится, а делать из себя посмешище она не позволит. Журналистка разместила множество публикаций, в которых задала новые вопросы Аиду и Алаудинову. Среди прочего она заявила, что канал Аида не внесен в реестр Роскомнадзора, а сам военнослужащий, настоящее имя которого Бекхан Юнусов, судим за превышение должностных полномочий и в его отношении все еще открыто уголовное дело по статье о покушении на мошенничество, рассмотрение которого проходит без участие бойца, так как он выполняет задачи в зоне СВО. «Я думаю, надо обратиться в службу судебных приставов, показать сотни роликов, тысячи комментариев [Аида], пусть ФССП сама решает, есть у обвиняемого (...) время предстать перед судом или его нет», — написала она в блоге.

Как рассказала Миронова, Аид публиковал видео в канале даже во время участия в операции «Поток». Также она добавила, что Аид в середине 2010-х годов «выдумал сотрудника ФСБ», от имени которого давал интервью о деятельности народного мстителя — «химкинского Бэтмена», которым сам же и оказался.

Считаю, что Юнусова должна разоружить военная полиция, убрать из интернета и проверить, что с ним вообще происходит Анастасия Миронова

Миронова сообщила, что отправила обращения в ФСБ, Генштаб и военную прокуратуру.

Поздняков против Бэтмена

В защиту Мироновой выступил скандально известный блогер Владислав Поздняков, основатель «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация). Он назвал бывшего «химкинского Бэтмена» Аида «воздуханом» (человеком, который бросает слова на ветер) и обвинил его в нападках на журналистку, которыми он занимается вместо выполнения боевых задач. «Ты патологический лжец и самозванец, который вместо того, чтобы воевать с реальным врагом, воюет с женщинами в тылу», — заявил Поздняков. Он усомнился в том, что Юнусов действительно лично принимал участие в боевых выходах, и призвал подписчиков жаловаться на Аида в прокуратуру.

Вмешательство Позднякова вызвало новый виток скандала, и сторонники «Ахмата» в этом конфликте — министр нацполитики Чечни Ахмед Дудаев, военкор Роман Сапоньков, юрист Илья Ремесло и другие — начали публиковать разоблачения блогера, припоминая его проукраинские высказывания. Журналистку Миронову, за которую заступился Поздняков, они обвинили в поиске дешевой популярности и припомнили ей «либеральное прошлое».

Тем временем Апти Алаудинова посетили Владимир Грубник и Илья Ремесло — после встречи последний выложил видео, в котором сообщил о примирении с соратником внесенной в список террористов и экстремистов Монтян. «Никакого давления не было, я по собственной инициативе решил встретиться. В итоге получил все ответы на интересующие меня вопросы, а Владимир Грубник — в свою очередь, на свои», — рассказал он.

«Чума на все три ваших дома»

Примирения администратора канала «Охранота V ватнике» с Грубником не состоялось — на нее составили протокол за дискредитацию вооруженных сил, в короткие сроки судили и признали виновной — Оксана К. должна заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. После этого она удалила часть постов и заявила, что решила прекратить расследования и посвятить все свободное время «семье, дому и Церкви».

Как бы горько мне не было быть признанной виновной за свою попытку защиты высших офицеров, благо России я всегда ставлю выше личного блага Оксана К. администратор «Охраноты V ватнике»

Отведенные журналистке Мироновой бывшим «химкинским Бэтменом» семь суток истекли 15 ноября. Составлен ли на нее протокол, неизвестно. Разглашены не были и результаты проверок по заявлениям Позднякова и Мироновой. Юрист Ремесло пообещал, что каждый, кто по призыву Позднякова напишет в органы, «будет взят на карандаш». «Более идеальной схемы для выявления экстремистов и придумать нельзя. Стук-стук», — подытожил он.

Выходец с Украины, ныне российский общественник Олег Царев объявил, что «Охранота» была частью сетки, созданной для дискредитации российских журналистов, волонтеров и политиков и нападок на них, но упомянутый среди подвергшихся травле военкоров Александр Коц скептически высказался о медийной силе таких каналов, отметив, что они и сами бывали причастны к травле.