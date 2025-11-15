Силовые структуры
05:44, 15 ноября 2025Силовые структуры

Оскорбившую командира спецназа «Ахмат» блогера наказали

Суд оштрафовал Кобелеву на ₽30 тыс. за оскорбление командира «Ахмата» Алаудинова
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Блогера Оксану Кобелеву наказали за оскорбительный комментарий в адрес замначальника Главного военно-политического Управления ВС РФ, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию армии, заявили в пресс-службе судов Краснодарского края в Telegram.

В своем канале, на который подписаны более 10 тысяч человек, Кобелева выложила видео с Алаудиновым и добавила подпись, которую в суде квалифицировали как дискредитирующую ВС России. Текст записи в пресс-релизе не приводится.

Блогер не признала свою вину, но ее сочли установленной.

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид Бекхан Юнусов записал видеообращение с угрозой судом в адрес публицистки Анастасии Мироновой. Военный дал журналистке семь дней, чтобы «одуматься».

