Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:19, 16 марта 2025Россия

Раскрыты новые детали прорыва штурмовиков по трубе в Судже

Аид из «Ахмата» рассказал новые детали прорыва штурмовиков по трубе в Судже
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы, прошедшие по трубе газопровода в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджу Курской области, достигнув конечного пункта, еще четыре дня находились под землей, ожидая приказа атаковать. Об этом журналистке Марине Ким сообщил командир подразделения спецназа «Ахмат» Аид.

Боец подчеркнул, что самым тяжелым испытанием в трубе было четырехдневное ожидание команды на атаку. Солдаты почти ничего не ели, делили воду на глотки, а также собирали конденсат с помощью синтепона из распоротых курток.

Под землей, в тесной трубе высотой 1,4 метра, некоторые бойцы из-за нехватки кислорода падали в обморок, отметил он.

Отмечается, что, когда штурмовики появились из-под земли, их заметил украинский разведывательный беспилотник, но ничего предпринять ВСУ не успели.

Ранее командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид Бекхан Юнусов впервые показал лицо.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    «Черное море и ядерный реактор». Спецпосланник Трампа раскрыл детали обсуждения мирной сделки по Украине

    Россиянка Андреева обыграла первую ракетку мира и победила на турнире WTA в США

    Раскрыты новые детали прорыва штурмовиков по трубе в Судже

    В Белоруссии сотрудница клининга нашла у клиентки крупную сумму денег

    В Белом доме рассказали о возможных попытках давления на Россию

    В ООН призвали к прекращению всех военных действий в Йемене

    Во Франции потребовали от США вернуть статую Свободы

    Президент РПЛ высказался о возвращении клубов на международную арену

    Семья с ребенком сгорела в машине при ударе дрона ВСУ в Курской области

    В США обеспокоились из-за удара микрофоном по лицу Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше