Раскрыты новые детали прорыва штурмовиков по трубе в Судже

Аид из «Ахмата» рассказал новые детали прорыва штурмовиков по трубе в Судже

Российские бойцы, прошедшие по трубе газопровода в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджу Курской области, достигнув конечного пункта, еще четыре дня находились под землей, ожидая приказа атаковать. Об этом журналистке Марине Ким сообщил командир подразделения спецназа «Ахмат» Аид.

Боец подчеркнул, что самым тяжелым испытанием в трубе было четырехдневное ожидание команды на атаку. Солдаты почти ничего не ели, делили воду на глотки, а также собирали конденсат с помощью синтепона из распоротых курток.

Под землей, в тесной трубе высотой 1,4 метра, некоторые бойцы из-за нехватки кислорода падали в обморок, отметил он.

Отмечается, что, когда штурмовики появились из-под земли, их заметил украинский разведывательный беспилотник, но ничего предпринять ВСУ не успели.

Ранее командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид Бекхан Юнусов впервые показал лицо.