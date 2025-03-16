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18:56, 16 марта 2025Россия

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» Аид впервые показал лицо

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» Аид Бекхан Юнусов впервые показал лицо
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид Бекхан Юнусов впервые показал лицо. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналистки Марины Ким.

На размещенных кадрах военный держит в руках грамоту о присвоении звания «Героя Чеченской Республики».

«Первым провел группу по знаменитой трубе к Судже и выскочил на опорники врага! Пусть его лицо, которое до этого было тайной для всех, теперь знает весь мир! Такого командира воспитал Апти Аронович (российский чеченский военный деятель — прим. «Ленты.ру»)! Гордимся!» — написала Ким.

Ранее в марте российские бойцы показали место начала штурма во время операции «Поток».

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