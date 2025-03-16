Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» Аид впервые показал лицо

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» Аид Бекхан Юнусов впервые показал лицо

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид Бекхан Юнусов впервые показал лицо. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналистки Марины Ким.

На размещенных кадрах военный держит в руках грамоту о присвоении звания «Героя Чеченской Республики».

«Первым провел группу по знаменитой трубе к Судже и выскочил на опорники врага! Пусть его лицо, которое до этого было тайной для всех, теперь знает весь мир! Такого командира воспитал Апти Аронович (российский чеченский военный деятель — прим. «Ленты.ру»)! Гордимся!» — написала Ким.

Ранее в марте российские бойцы показали место начала штурма во время операции «Поток».