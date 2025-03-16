Российские бойцы показали место начала штурма во время операции «Поток»

Бойцы ВС РФ показали место начала штурма после выхода из газопровода под Суджей

Российские военнослужащие показали место начала штурма после выхода из газопровода во время операции «Поток». Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

По данным издания, в операции участвовали бойцы 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, спецназа «Ахмат», а также добровольцы штурмовой бригады «Ветераны».

13 марта российское оборонное ведомство заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

Наибольшую известность в ходе боев за Суджу получила операция по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Операция, получившая название «Поток», была признана успешной и, по заявлению командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, войдет в учебники истории.