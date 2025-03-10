Алаудинов оценил прорыв российских штурмовиков в Суджу по газопроводу

Алаудинов назвал исторической успешную операцию ВС России в Судже

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал исторической успешную операцию Вооруженных сил (ВС) России по прорыву в захваченную украинскими войсками Суджу в Курской области. Об этом он заявил в своем Telegram-канале

Военачальник отметил, что решение использовать многокилометровый подземный заход в тыл противника «войдет не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России». Он уверен, что российские штурмовики продемонстрировали бесстрашный дух и решительность, их маневр изменит ход всей специальной военной операции (СВО).

Ранее в Добровольческом штурмовом корпусе рассказали «Ленте.ру», что более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Бойцы преодолели 15 километров 750 метров. Противник не ожидал атаки с этого направления, в результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.