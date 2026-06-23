Мужчина накануне свадьбы шокировал невесту страшной тайной о своих отношениях с сестрой

Пользовательница Reddit с ником IndividualPleasant23 рассказала о необычной просьбе своего жениха. Из-за нее девушка узнала семейную тайну возлюбленного.

По словам автора, перед тем, как сделать ей предложение, жених попросил, чтобы подругой невесты на церемонии была его сводная сестра. «Его матери не стало, когда он был маленьким. Позже его отец женился повторно, и новая супруга привела в дом свою дочь Тару. Когда отец в прошлом году тяжело заболел, она тоже ухаживала за ним. Несколько недель назад отошел в мир иной и он. После этого мой парень навсегда вернулся домой», — написала девушка.

После этого бойфренд вызвал свою возлюбленную, с которой они были вместе последние три года, на разговор. Он признался, что планирует сделать ей предложение, однако сначала решил кое в чем признаться.

«Он рассказал, что они с Тарой знали друг друга задолго до свадьбы родителей. Они вместе учились в школе и много лет были близкими друзьями. Эту часть я уже знала. Сюрпризом стало то, что они встречались несколько лет, начиная со старшей школы и до колледжа, после чего расстались, но поддерживали дружеские отношения. И лишь спустя годы их родители поженились, благодаря чему они стали сводными братом и сестрой», — рассказала автор.

Пока они вместе ухаживали за отцом, жених девушки и Тара очень сблизились. Парень попросил, чтобы ей была дана возможность стать подружкой невесты, однако ту такая постановка вопроса смутила: она не хотела бы в столь важный день постоянно видеть возле себя бывшую возлюбленную супруга.

Ранее наследница состояния богатой семьи унизила жениха накануне свадьбы одним требованием. Она попросила мужчину поставить подпись под брачным контрактом.