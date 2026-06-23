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02:00, 23 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали действенный способ пресечения атак украинских дронов

Депутат Колесник: Путь пресечения атак БПЛА — персональная ответственность командиров ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Действенный способ пресечения атак украинских дронов — персональная ответственность командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Колесник отметил, что запуски украинских дронов могут быть осуществлены из любого места приграничья и не только, потому что пусковые площадки ВСУ сегодня мобильные.

«Одного места запуска, как правило, нет. [Запуски происходят] из разных регионов, в зависимости от того, какая дальность дронов. Также я думаю, что диверсионные группы работают на территории России. Наши спецслужбы их периодически ловят. Поэтому здесь совместный комплексный подход должен быть вооруженных сил вместе со спецслужбами», — заявил депутат.

Также парламентарий рассказал, что на линии боевого соприкосновения и на территории Украины должна работать разведка.

«Они должны выявлять заранее оборудованные пусковые площадки, которые подлежат уничтожению», — добавил он.

Кстати, самый действенный путь — персональная ответственность командиров ВСУ, которые отдают приказы о запуске БПЛА. Тогда это серьезно их останавливает, когда персонально отвечает каждый в цепочке за свои действия

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили более 80 беспилотных летательных аппарата на подлете к столице. Разрушений удалось избежать.

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