В России назвали действенный способ пресечения атак украинских дронов

Действенный способ пресечения атак украинских дронов — персональная ответственность командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Колесник отметил, что запуски украинских дронов могут быть осуществлены из любого места приграничья и не только, потому что пусковые площадки ВСУ сегодня мобильные.
«Одного места запуска, как правило, нет. [Запуски происходят] из разных регионов, в зависимости от того, какая дальность дронов. Также я думаю, что диверсионные группы работают на территории России. Наши спецслужбы их периодически ловят. Поэтому здесь совместный комплексный подход должен быть вооруженных сил вместе со спецслужбами», — заявил депутат.
Также парламентарий рассказал, что на линии боевого соприкосновения и на территории Украины должна работать разведка.
«Они должны выявлять заранее оборудованные пусковые площадки, которые подлежат уничтожению», — добавил он.
Кстати, самый действенный путь — персональная ответственность командиров ВСУ, которые отдают приказы о запуске БПЛА. Тогда это серьезно их останавливает, когда персонально отвечает каждый в цепочке за свои действия
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили более 80 беспилотных летательных аппарата на подлете к столице. Разрушений удалось избежать.