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Из жизни
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02:00, 23 июня 2026Из жизни

Переспавшая с тысячей мужчин порномодель рассказала о планах после рождения ребенка

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @bonnieblue

Порномодель Бонни Блю, переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, рассказала, что не собирается уходить из секс-индустрии после рождения ребенка. Об этом сообщает Daily Star.

Блю заявила, что планирует жить «точно так же», когда станет матерью. Она также отметила, что не намерена нанимать няню и собирается сама менять подгузники, хотя призналась, что ей «становится плохо» от этой мысли.

Отвечая на вопрос о будущем ребенка, Бонни отметила, что не будет поощрять его идти по ее стопам, но и запрещать карьеру в порноиндустриии не станет. Она добавила, что стала порномоделью ради денег, а не из любви к делу.

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По словам порномодели, у нее достаточно ресурсов, чтобы совмещать материнство и карьеру. Она также пошутила, что хотела бы, чтобы дети рождались приученными к горшку.

Ранее Бонни Блю признала, что ее будущий ребенок столкнется с трудностями из-за ее профессии. Отвечая на вопрос, как она объяснит свой образ жизни подрастающему ребенку, порнозвезда заявила, что будет честна перед ним. По ее словам, она скажет, что это ее работа, способ веселиться и зарабатывать, чтобы обеспечить сыну или дочери частные самолеты и лучших врачей.

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