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Из жизни
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00:30, 9 июня 2026Из жизни

Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда рассказала о непростом будущем своего ребенка

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: LBC / YouTube

Британская порнозвзда Бонни Блю, переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, признала, что ее будущий ребенок столкнется с трудностями из-за ее профессии. Об этом сообщает Daily Star.

Бонни Блю утверждает, что находится на последних месяцах беременности. В мае она анонсировала новую оргию, которую собирается устроить в честь скорого рождения первенца.

Отвечая на вопрос, как она объяснит свой образ жизни подрастающему ребенку, порнозвезда заявила, что будет честна перед ним. По ее словам, она скажет, что это ее работа, способ веселиться и зарабатывать, чтобы обеспечить сыну или дочери частные самолеты и лучших врачей.

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Бонни Блю добавила, что ее ребенку наверняка придется непросто, но он в этом не одинок: по ее словам, сейчас издеваются над всеми. Она полагает, что уж лучше расти в роскоши и терпеть косые взгляды, чем жить «вшивой британской жизнью», носить грязную одежду и недоедать.

Ранее Бонни Блю избежала тюрьмы во второй раз за год. Со скандальной британской порнозвезды сняли обвинение в оскорблении общественной морали.

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