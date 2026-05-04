Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда избежала тюрьмы во второй раз за год

Со скандальной британской порнозвезды Бонни Блю сняли обвинение в оскорблении общественной морали. Об этом пишет Daily Star.

26-летней Бонни Блю, которая прославилась тем, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов, грозила тюрьмы из-за инцидента, произошедшего в декабре 2025 года. Тогда она явилась к посольству Индонезии в Лондоне и устроила вызывающую акцию в компании мужчин в синих комбинезонах уборщиков. При этом индонезийский флаг прикрывал ей зад и волочился по асфальту. Кроме того, она допустила несколько оскорбительных жестов: в частности, по версии обвинения, прилюдно имитировала половой акт. Таким образом порнозвезда выразила свое отношение к высылке с Бали.

29 апреля лондонская прокуратура пришла к выводу, что реальных перспектив вынесения обвинительного решения по этому делу нет, и сняла обвинения.

Блю избежала тюрьмы во второй раз за год. 5 декабря 2025-го порномодель задержали на Бали вместе с 18 мужчинами. Ей грозило до 15 лет лишения свободы за съемки порно в Индонезии.

В итоге порнозвезду оштрафовали на незначительную сумму и запретили ей въезд в страну на 10 лет за нарушение трудового законодательства.