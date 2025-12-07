Реклама

11:05, 7 декабря 2025Из жизни

На Бали задержали известную порноактрису

На Бали задержали британскую актрису фильмов для взрослых Бонни Блю
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @ibonnieblue

Известную британскую 26-летнюю порноактрису Бонни Блю (настоящее имя Тиа Эмма Билинджер) задержали на Бали. Об этом сообщает IDN Times Bali со ссылкой на заявление начальника полиции округа Бадунга Арифа Батубара.

По данным источника, 5 декабря полицейские сообщили о задержании 18 человек. По словам начальника полиции, подозреваемые могли использовать локацию для производства порнографических видеороликов.

По информации Detikbali, среди задержанных находится и актриса фильмов для взрослых Бонни Блю. При задержании правоохранители обнаружили и изъяли лубриканты, средства контрацепции, съемочную аппаратуру, таблетки, повышающие мужскую потенцию, и другие предметы.

Бонни Блю прославилась тем, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Ранее стало известно, что ее выгнали из ночного клуба за плохое поведение.

