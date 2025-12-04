Реклама

06:01, 4 декабря 2025Из жизни

Переспавшую с тысячей мужчин порнозвезду выгнали из ночного клуба за плохое поведение

Звезду фильмов для взрослых Бонни Блю выгнали из клуба на Бали из-за фанатов
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @bonnie_blue_xox

Скандальную порнозвезду Бонни Блю, которая прославилась тем, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов, выгнали из ночного клуба в Индонезии. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел на острове Бали, куда звезда фильмов для взрослых приехала на фестиваль Schoolies, который традиционно устраивают австралийские выпускники школ. Появление Блю в ночном клубе вызвало невероятный ажиотаж среди вчерашних школьников. Столик, за которым сидела модель, окружила толпа, и охрана клуба не могла контролировать ситуацию.

В итоге Блю попросили уйти, обвинив в плохом поведении. «Бонни выгнали не за плохое поведение. Просто клуб не смог справиться с ее славой. Люди сходили с ума по ней. Но в конце концов для всех было безопаснее, чтобы она ушла пораньше», — прокомментировал ситуацию знакомый порнозвезды.

Ранее сообщалось, что бывший муж Бонни Блю придумал оригинальный способ отомстить ей. Он завел отношения с близкой подругой порнозвезды.

