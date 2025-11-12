Из жизни
07:01, 12 ноября 2025Из жизни

Бывший муж знаменитой порнозвезды придумал оригинальный способ отомстить ей

Daily Mail: Бывший муж Бонни Блю завел роман с ее близкой подругой
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @Ollie Davidson

Бывший муж порнозвезды Бонни Блю, британский регбист Олли Дэвидсон, завел новые отношения. Об этом пишет Daily Mail.

Как стало известно изданию, избранницей Дэвидсона стала бывшая близкая подруга знаменитой порномодели — Эмма Гиллман. Раньше она работала в австралийском издании для женщин Mamamia и помогала Блю, когда та только начинала свой медийный путь.

О романе Дэвидсона и Гиллман стало известно из ее странице в социальных сетях. Женщина опубликовала совместные фотографии с новым бойфрендом из путешествия и подтвердила статус их отношений. «Я понимаю, что это может вызывать интерес, но мы просто два человека, наслаждающихся обществом друг друга», — добавила она. По мнению Daily Mail, это оригинальный способ Дэвидсона отомстить бывшей возлюбленной.

Бонни Блю была знакома со спортсменом с 14 лет. В 2022 году они сыграли свадьбу. Устав от офисной работы, женщина зарегистрировалась на OnlyFans и быстро прославилась.

Порномодель утверждала, что Дэвидсон никогда не выступал против ее скандальной карьеры. Мать регбиста подтвердила, что поначалу он поддерживал Блю, однако затем стал ее стыдиться.

В 2023 году пара подала на развод. Порнозвезда утверждала, что они с Дэвидсоном просто отдалились друг от друга, и ее секс-работа никак с этим не связана.

Ранее сообщалось, что порнозвезда Бонни Блю развеяла мифы о своем возрасте. Она заявила, что ей 26 лет.

