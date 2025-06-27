Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 27 июня 2025Из жизни

Переспавшая с тысячами мужчин порнозвезда оказалась замужем

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Rob Moore / YouTube

Порнозвезда Бонни Блю, переспавшая с тысячами мужчин, призналась, что все еще замужем. Об этом сообщает издание The Tab.

По словам Бонни Блю, она и ее муж, с которым она была знакома с 14 лет, расстались в ноябре 2023 года, но так и не развелись. Несколько недель назад она собиралась подать на развод, но помешала подготовка к «Контактному зоопарку» — очередному секс-марафону, во время которого намеревалась заниматься сексом с двумя тысячами мужчин. Именно из-за этой затеи ее аккаунт заблокировали на платформе OnlyFans.

Я так загружена, что развод все время откладывается на потом. Что нужно развестись, я уже решила. Просто ленюсь этим заняться. То есть он точно будет, но это не что-то в духе «Боже мой, срочно надо развестись». Когда появится время на звонки и подписание бумаг — займусь. Но пока это не главное

Бонни Блю
Материалы по теме:
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018

Ранее Бонни Блю объяснила, почему она поссорилась со своей соперницей Лили Филлипс. По ее словам, та украла ее идею о сексе с тысячей мужчин за сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина за ночь выпустила по России почти четыре десятка беспилотников

    Россиянин с «розочкой» из бутылки напал на мать своих детей и ее старшую дочь

    Переспавшая с тысячами мужчин порнозвезда оказалась замужем

    Россиянам рассказали о вреде нагретых на солнце бутылок с водой

    Пролет беспилотника ВСУ над российским регионом сняли на видео

    Экс-помощник Кучмы высказался насчет кровавого плана Зеленского

    Валиева показала фото в красном бикини

    Момент спасения выпавшей из окна 12-го этажа собаки попал на видео

    Ревнивый пенсионер зарубил друга топором

    Российская тревел-блогерша побывала в Японии и раскрыла секреты стиля местных девушек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости