Переспавшая с тысячами мужчин порнозвезда оказалась замужем

Порнозвезда Бонни Блю, переспавшая с тысячами мужчин, призналась, что все еще замужем. Об этом сообщает издание The Tab.

По словам Бонни Блю, она и ее муж, с которым она была знакома с 14 лет, расстались в ноябре 2023 года, но так и не развелись. Несколько недель назад она собиралась подать на развод, но помешала подготовка к «Контактному зоопарку» — очередному секс-марафону, во время которого намеревалась заниматься сексом с двумя тысячами мужчин. Именно из-за этой затеи ее аккаунт заблокировали на платформе OnlyFans.

Я так загружена, что развод все время откладывается на потом. Что нужно развестись, я уже решила. Просто ленюсь этим заняться. То есть он точно будет, но это не что-то в духе «Боже мой, срочно надо развестись». Когда появится время на звонки и подписание бумаг — займусь. Но пока это не главное Бонни Блю

Ранее Бонни Блю объяснила, почему она поссорилась со своей соперницей Лили Филлипс. По ее словам, та украла ее идею о сексе с тысячей мужчин за сутки.