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08:00, 25 июня 2025Из жизни

Две порнозвезды поссорились из-за секса с тысячей мужчин за день

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images

Порнозвезда Бонни Блю объяснила, почему она поссорилась со своей соперницей Лили Филлипс. Об этом пишет издание The Tab.

По словам Бонни Блю, все началось в 2024 году. Она пригласила Лили Филлипс, с которой до того не встречалась, поучаствовать в одном из ее секс-марафонов. Та согласилась. Все шло прекрасно, и Бонни Блю даже рассказала Лили Филлипс о своих планах: она собиралась побить мировой рекорд, переспав с тысячей мужчин за сутки.

Когда секс-марафон закончился, Лили Филлипс стала отрицать, что они знакомы. А затем, как утверждает Бонни Блю, попыталась украсть ее идею.

Через неделю у нее в соцсетях объявление: «Хочу переспать с тысячей человек». Думаю: вот черт, как я ошибалась. Наивно считала, что люди могут поддерживать друг друга. Оказывается, не всегда

Бонни Блю
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Лили Филлипс опередила Бонни Блю, но тысячи человек у нее не набралось: за восемь часов она переспала со 101 мужчиной. В январе Бонни Блю заявила, что постановила мировой рекорд, занявшись сексом с 1057 мужчинами за 12 часов.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю навсегда заблокировали на платформе OnlyFans. Причиной стал анонс ее нового проекта, который она назвала «Контактным зоопарком».

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