Порномодель переспала с 101 мужчиной за сутки и назвала это «разминкой»

Пономодель из Великобритании переспала с 101 мужчиной за сутки и рассказала, как ей это удалось. Об этом пишет The Sun.

Лили Филлипс заявила, что установить странный рекорд ей вызвались помочь сразу 500 мужчин. В итоге она выбрала 200 из них, чтобы у каждого была замена на случай неожиданного отказа.

Изначально Филлипс планировала, что будет заниматься сексом с каждым из участников по пять минут. Однако вскоре она начала выбиваться из графика, и время «свиданий» пришлось сократить до двух минут. Кроме того, ей пришлось приглашать по несколько мужчин за раз, чтобы успеть вовремя.

Первый участник мероприятия вошел в комнату порномодели в девять часов утра, а последний вышел за полчаса до полуночи. При этом Филлипс отметила, что перед дверью в помещение стоял охранник, который проверял удостоверение личности каждого участника, чтобы исключить проникновение несовершеннолетних.

Филлипс также заявила, что это была «только разминка». В феврале 2025 года она намерена переспать с тысячей мужчин за 24 часа.

Ранее о своем намерении переспать с тысячей мужчин за сутки объявила скандальная австралийская порномодель Бонни Блю. Однако она призналась, что не собирается делать это в ближайшее время.