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08:00, 28 октября 2024Из жизни

Скандальная порномодель решила переспать с сотнями мужчин за сутки

Фото: Dream On with Lottie Moss / YouTube

Скандальная австралийская порномодель Бонни Блю решила установить рекорд по количеству половых партнеров за день. О своих желаниях она рассказала в подкасте Лотти Мосс.

По словам 25-летней модели, одна из ее подруг пыталась переспать с сотней мужчин за сутки, однако Блю установила планку еще выше. Она отметила, что сейчас мировой рекорд составляет 948 мужчин в день — 45 секунд на одного партнера. Блю же мечтает обогнать предыдущего рекордсмена.

При этом порнозвезда подчеркнула, что пока не знает, когда претворять планы в реальность: уже в следующем году или тогда, когда она решит уйти из профессии. «Когда я буду уходить из индустрии, мне нужно сделать это громко. Так что да, это определенно то, чем я хочу заняться», — добавила она.

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Блю призналась, что новый рекорд будет сложно установить из-за сложности с логистикой и организацией процесса. При этом она уверена, что это возможно.

Ранее мать Бонни Блю рассказала, что гордится ее успехами. «Это просто часть работы, вот и все», — прокомментировала количество половых партнеров модели женщина.

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      Алиса Дмитриева
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