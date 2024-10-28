Скандальная порномодель решила переспать с сотнями мужчин за сутки

Скандальная австралийская порномодель Бонни Блю решила установить рекорд по количеству половых партнеров за день. О своих желаниях она рассказала в подкасте Лотти Мосс.

По словам 25-летней модели, одна из ее подруг пыталась переспать с сотней мужчин за сутки, однако Блю установила планку еще выше. Она отметила, что сейчас мировой рекорд составляет 948 мужчин в день — 45 секунд на одного партнера. Блю же мечтает обогнать предыдущего рекордсмена.

При этом порнозвезда подчеркнула, что пока не знает, когда претворять планы в реальность: уже в следующем году или тогда, когда она решит уйти из профессии. «Когда я буду уходить из индустрии, мне нужно сделать это громко. Так что да, это определенно то, чем я хочу заняться», — добавила она.

Блю призналась, что новый рекорд будет сложно установить из-за сложности с логистикой и организацией процесса. При этом она уверена, что это возможно.

Ранее мать Бонни Блю рассказала, что гордится ее успехами. «Это просто часть работы, вот и все», — прокомментировала количество половых партнеров модели женщина.

