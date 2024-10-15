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08:00, 15 октября 2024Из жизни

Мать скандальной порномодели рассказала о гордости за ее успехи

Кадр: The Reality Check Podcast / YouTube

Мать скандальной австралийской порномодели Бонни Блю положительно относится к ее работе в секс-индустрии. В этом она призналась в подкасте YouTube-канала The Reality Check Show, куда пришла вместе с Блю.

25-летняя модель заявила, что за время двухнедельного секс-тура по Великобритании успела переспать со 158 мужчинами. Для обсуждения «успехов» Блю ведущие подкаста пригласили в студию ее мать Сару. Оказалось, что женщина узнала о роде занятий дочери из-за слитого интимного видео. По словам Блю, она не хотела ничего объяснять матери, поэтому попросила поговорить с ней сестру.

Сара утверждает, что сначала приняла эту информацию очень эмоционально, но потом смирилась. «Меня это больше не волнует: она счастлива — значит, и я счастлива», — объясняет она. Она гордится за дочь и не видит ничего плохого в количестве ее половых партнеров. «Это просто часть работы, вот и все», — говорит Сара.

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Бонни Блю подтвердила, что родители готовы поддерживать ее во всем. «Я люблю секс, и я из совершенно нормальной семьи», — заявила порномодель, заявив, что в этом нет никакого противоречия.

Ранее Бонни Блю призналась, что в подготовке к первым порносъемкам ей помогал отец. Она нуждалась в репетициях, поэтому попросила отца сыграть своего партнера.

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      Алиса Дмитриева
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