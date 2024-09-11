Порномодель рассказала о поддержке отца перед ее дебютом в порно

Скандальная австралийская порномодель Бонни Блю призналась, что в подготовке к первым порносъемкам ей помогал отец. Об этом она рассказала в интервью Daily Star.

25-летняя модель прославилась тем, что занялась сексом с 122 студентами, а затем анонсировала секс-тур по учебным заведениям Великобритании. Это привлекло к Блю внимание порностудии Brazzers. Как рассказывает женщина, она не колебелась ни секунду, когда представители студии предложили ей сотрудничество.

До Brazzers Блю никогда не работала со сценарием, поэтому решила тщательно подготовиться к дебюту. Ей дали роль секс-терапевта и сказали выучить 12 страниц текста. Примечательно, что ее партнер весь фильм должен был молчать.

Блю нуждалась в репетициях, поэтому попросила помочь своего отца. Тогда он жил в Великобритании, и модель общалась с ним по видеосвязи. «Ему все притворялся, будто смотрит в сторону, а я говорила: "Не отводи взгляд, просто делай глубокие вдохи", и рассказывала ему о сексотерапии», — описала их репетиции Блю.

Ранее Бонни Блю рассказала, что хочет до конца сентября переспать со 130 мужчинами. По ее словам, она уже договорилась о съемке порно с двумя командами по футболу и одной по регби.

