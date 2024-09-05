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07:41, 5 сентября 2024Из жизни

Порномодель решила за месяц переспать со 130 мужчинами

Фото: @bonnie_blue_xox

Скандальная австралийская порномодель Бонни Блю рассказала, что хочет до конца месяца переспать со 130 мужчинами. Свои планы на сентябрь она раскрыла в интервью Daily Star.

25-летняя модель прославилась после того, как занялась сексом со 122 студентами. В июле она пообещала, что вернется на родину в начале учебного года ради очередной порции контента с учащимися. Для них она уже приготовила подарочные пакеты, в которых будут ручки, карандаши, презервативы и бесплатная ссылка на ее аккаунт.

По словам Блю, с момента анонса нового секс-тура по Британии ей прислали больше пяти тысячи сообщений. Она уже договорилась о съемке порно с двумя командами по футболу и одной по регби. Порномодель отметила, что планирует переспать и с теми, кто увлекается другими видами спорта, чтобы сравнить их.

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Как заявляет эскортница, к ней уже обращаются семьями. «Мне также пришло сообщение от отца, в котором он говорит, что завидует своему сыну и хочет последовать его примеру», — пересказала одну переписку она. Один мужчина, как подчеркнула Блю, и вовсе предложил ей снять эротическое видео с его племянником.

Ранее Бонни Блю заявила, что супружеские измены могут приносить пользу. По ее мнению, изменщики будут уделять время жене и детям, и лишь ненадолго «ускользать» куда-то ради получения удовольствия.

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      Алиса Дмитриева
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