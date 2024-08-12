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07:31, 12 августа 2024Из жизни

Порномодель объяснила пользу супружеских измен

Фото: @bonnie_blue_xox

Скандальная австралийская порномодель Бонни Блю заявила, что супружеские измены могут приносить пользу. Об этом пишет издание Daily Mirror.

«Я действительно думаю, что они делают вас лучшим партнером, — объяснила Бонни Блю. — Потому что вы можете прийти домой, разобраться с жалобами жены, присмотреть за детьми… Но при этом ускользаете куда-то только для того, чтобы получить удовольствие».

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Сама порномодель не боится, что ей тоже будут изменять. «Этого никогда не случится, потому что я слишком привлекательная и слишком хороша в постели», — считает она.

Бонни Блю прославилась после того, как переспала с 122 студентами на мексиканском курорте. Спустя два месяца она устроила секс-тур по Великобритании. В конце июля порномодель провела очередную акцию и бесплатно обслужила 28 мужчин за одну ночь. 16 из них были женаты.

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      Олег Парамонов
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