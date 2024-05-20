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00:32, 20 мая 2024Из жизни

Скандальная порномодель приготовила строителям бутерброды в обмен на секс

Фото: Ronny 80 / Shutterstock / Fotodom

Порномодель из Австралии, переспавшая с сотней студентов в Мексике, заявила, что во время поездки в Великобританию занималась сексом на камеру с более чем 50 мужчинами. Об этом она рассказала Daily Star.

24-летняя Бонни Блю получила скандальную славу после того, как занималась сексом на камеру со 122 студентами в Мексике во время весенних каникул. В Великобритании она собиралась ходить по пабам и стройкам и заявляла, что любой мужчина сможет подойти к ней и договориться о свидании.

Теперь Блю объявила, что за две недели побывала в Лондоне, Манчестере, Ноттингеме, Кардиффе и других местах, где записала свой секс с полусотней британцев. В частности, в Шеффилде она устроила «короткие свидания» с 14 строителями, которым предварительно приготовила бутерброды в качестве подарка. В перерывах между съемками порно женщина выступала на радио и записывала подкасты.

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Блю объявила, что целью ее скандальных «гастролей» является заработок 296 тысяч фунтов стерлингов (34 миллионов рублей) за месяц. На данный момент она успела заработать уже 216 тысяч фунтов стерлингов (24,8 миллиона рублей). «Мой британский тур уже принес мне достаточно, чтобы купить еще один дом», — похвасталась порномодель.

Кроме того, Блю заявила, что родители полностью поддерживают ее начинания, за что она купила им спортивный внедорожник.

Ранее в Таиланде модели OnlyFans пришлось заплатить штраф после того, как она занялась сексом на популярном пляже в провинции Чонбури. Попавшее в сеть видео возмутило местных жителей и власти.

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      Никита Савин
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