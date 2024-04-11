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04:57, 11 апреля 2024Из жизни

Порномодель переспала со 122 студентами за три недели каникул

Фото: @bonnie_blue_xo

Порномодель из Австралии переспала с сотней студентов за три недели и сняла это на камеру. Об этом сообщает Daily Star.

24-летняя секс-работница Бонни Блю вместе с коллегой Лейлани Мэй прилетела в мексиканский город Канкун, штат Кинтана-Роо, чтобы заняться сексом с сотней студентов местных колледжей во время весенних каникул. Все происходящее она планировала снять на камеру и опубликовать в своем аккаунте на OnlyFans.

Как утверждает порномодель, она превзошла свои ожидания и успела переспать со 122 студентами за три недели. По ее словам, желающих заняться сексом с ней и ее коллегой было так много, что возле их номера регулярно собирались толпы студентов. «Парням из колледжа понравились весенние каникулы, но я сделала их незабываемыми», — утверждает она.

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Блю удалось заработать более 250 тысяч долларов США (23,1 миллиона рублей) на видео со студентами. Она планирует вернуться в Мексику в следующем году и повторить этот опыт. Сейчас она собирается путешествовать и продолжать снимать ролики с молодыми людьми по всему миру.

Отмечается, что недавно Блю рассталась с бойфрендом. Партнер не смог принять ее намерение переспать с сотней студентов. Теперь порномодель рассчитывает найти того, кто поймет специфику ее работы и примет ее такой, какая она есть.

Ранее порномодель из Австралии, которую называют «самой сексуально активной» женщиной в стране, пожаловалась на нападки недоброжелателей в интернете. В 2023 году в постели 26-летней Энни Найт, по ее собственному утверждению, побывали 300 человек.

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      Алиса Удовик
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