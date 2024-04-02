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05:04, 2 апреля 2024Из жизни

Бойфренд бросил собравшуюся переспать с сотней студентов порномодель

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Австралийскую порномодель Бонни Блю, которая объявила, что собирается переспать с сотней мексиканских студентов, бросил бойфренд. Об этом она рассказала Daily Star.

В середине марта 24-летняя модель прилетела в Мексику с коллегой Лейлани Мэй и заявила, что во время весенних каникул собирается заняться сексом с сотней студентов колледжей города Канкун, штат Кинтана-Роо. Все происходящее она планировала снять на камеру.

Планы Блю вызвали скандал в прессе. Кроме того, она рассказала, что лишилась из-за них бойфренда. «Вообще-то я кое с кем встречалась перед этой поездкой, но из-за нее он меня бросил. Фактически, я осталась одна из-за этого», — поделилась порномодель.

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Блю призналась, что хочет найти возлюбленного, однако он должен соответствовать определенным критериям. «Он должен быть активным, веселым и понимать специфику моей работы. Оказалось, что найти пару в этой индустрии не так-то просто», — посетовала она.

Ранее порномодель из Великобритании рассказала, что завела аккаунт на OnlyFans после того, как оказалась на грани нищеты. 27-летняя Лорна Сандерс занималась макияжем и даже открыла собственную фирму, однако вскоре обнаружила, что налоги почти полностью съедают все ее доходы.

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      Никита Савин
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