Успешная порномодель рассказала о пережитой нищете

Порномодель из Великобритании рассказала, что завела аккаунт на OnlyFans после того как оказалась на грани нищеты. Об этом пишет Daily Star.

Изначально 27-летняя Лорна Сандерс из Манчестера занималась макияжем и даже открыла собственную фирму. Однако вскоре обнаружила, что налоги и другие выплаты почти полностью съедают все ее доходы. Женщина рассказала, что происходит из рабочего класса, и поддержать ее финансово было некому.

«Я всю жизнь работала, и у меня был вот тот неудачный бизнес. Нужно было срочно начать зарабатывать, чтобы не брать еду из центров распределения продуктов для бедных и вовремя оплачивать счета», — вспоминает британка.

В 2022 году она завела аккаунт на OnlyFans, так как ее финансовое положение стало совсем тяжелым. Сандерс утверждает, что быстро обзавелась фанатами, и сейчас зарабатывает по несколько тысяч фунтов стерлингов в месяц. Благодаря этому она, по ее словам, не только отдала все долги, но также смогла оплатить пластику груди, о которой давно мечтала. Кроме того, она отправилась в путешествие по Европе.

Женщина также заявила, что создание контента для взрослых позволило ей принять и полюбить свой внешний вид и избавиться от неуверенности. «Я популярна, потому что привлекательна, у меня приятный характер и отличное чувство юмора. Подписчики любят общаться со мной, потому что я не выпендриваюсь. Мы отлично понимаем друг друга», — подытожила Сандерс.

Ранее модель OnlyFans из Австралии прилетела в Мексику с коллегой и объявила, что собирается переспать с сотней студентов. 24-летняя Бонни Блю заявила, что собирается заняться сексом со студентами колледжей города Канкун, штат Кинтана-Роо, во время весенних каникул и заснять происходящее.

