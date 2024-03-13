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05:01, 13 марта 2024Из жизни

Скандальная порномодель собралась переспать с сотней студентов на камеру

Фото: @bonnie_blue_xo

Модель OnlyFans из Австралии прилетела в Мексику с коллегой и объявила, что собирается переспать с сотней студентов. Об этом пишет PerthNow.

24-летняя Бонни Блю заявила, что собирается заняться сексом со студентами колледжей города Канкун, штат Кинтана-Роо, во время весенних каникул и заснять происходящее.

Прошлую скандальную акцию австралийка британского происхождения устроила в ноябре 2023 года. Тогда она и порномодель Лейлани Мэй заявили, что намерены заняться сексом с выпускниками австралийских школ и запечатлеть происходящее. Модели уточнили, что съемки будут происходить только по обоюдному согласию. Эта выходка вызвала крупный скандал в городе Голд-Кост, где живет Блю.

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Сейчас она сказала, что вместе с Мэй не намерена извиняться за новую затею, «если она придется кому-то против шерсти, как это случилось в Голд-Косте». «Многие студенты на весенних каникулах хотят заняться сексом. Думаю, что мы, готовые к этому и не нуждающиеся в уговорах, поможем женщинам в отпуске, избавив их от назойливого внимания молодых мужчин», — заявила она.

Блю сказала, что они собираются снимать по четыре-пять роликов в день и заработать около 200 тысяч австралийских долларов (около 12 миллионов рублей) за время каникул. При этом она предупредила, что все участники должны быть старше 18 лет, а видео не будет выкладываться в сеть без согласования с ними. Родителям молодых людей она посоветовала прийти вмести с ними и убедиться, что ничего страшного не происходит.

Ранее порномодель Энни Найт, известная как «самая сексуально активная» женщина Австралии, заявила, что ее цель — переспать с 365 мужчинами за год. В 2023 году в постели Найт, по ее собственному утверждению, побывали 300 человек.

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      Никита Савин
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