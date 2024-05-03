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03:30, 3 мая 2024Из жизни

Переспавшая с 122 студентами порномодель нацелилась на клиентов баров и рабочих

Фото: @bonnie_blue_xo

Порномодель из Австралии, переспавшая с сотней студентов в Мексике за три недели, прилетела в Великобританию и собралась переспать с посетителями баров. Об этом сообщает Daily Star.

24-летняя Бонни Блю получила скандальную славу после того, как занялась сексом на камеру с 122 студентами в Мексике во время весенних каникул. В Великобритании она намерена ходить по пабам, и заявила, что любой мужчина сможет подойти к ней и договориться о свидании.

«Столько парней ходят в пабы и оценивают красивых девушек. Она всегда шутят: "Этой бы я засадил" и так далее. Я хочу сделать это реальностью. Если увидишь меня, подойди и скажи "привет". И пойдем заниматься сексом», — заявила Блю.

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Порномодель намерена пробыть в Великобритании до 14 мая и посетить Лондон, Ноттингем и Манчестер. За это время она собирается снять, как занимается сексом как минимум с 50 мужчинами. Кроме того, она хочет пройтись по стройкам и предложить рабочим «отличный опыт». Блю считает, что общее количество ее любовников может достичь сотни за два недели.

Ранее порномодель из Великобритании заявила, что собирается направить свой опыт и заработанные на откровенном контенте деньги на благо страны. 24-летняя Данни Латин вознамерилась создать профсоюз секс-работников и снизить уровень безработицы.

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      Никита Савин
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