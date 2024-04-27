Порномодель собралась сделать Великобританию снова великой

24-летняя порномодель из Великобритании заявила, что собирается направить свой опыт и заработанные на октровенном контенте деньги на благо страны. Об этом она рассказала в интервью Daily Star.

Данни Латин из Лондона утверждает, что зарабатывает более 12 тысяч фунтов стерлингов (около 1,4 миллиона рублей) в месяц на продаже в сети своих фотографий и роликов для взрослых. Девушка заявила, что много трудится над развитием карьеры и платит большие налоги. Она прошла курсы бухучета, изучила алгоритмы социальных сетей и, по ее словам, умеет привлекать новых подписчиков и удерживать их.

Британка считает, что несерьезное отношение общества к работникам порноиндустрии заставит многих уйти из этой профессии и добиваться пособий от государства. «Я знаю людей, которые проработали в отрасли столько же, но у них нет моих знаний. Многие бросают это занятие и остаются безработными», — посетовала порнозвезда.

Латин уверена, что скоро в Великобритании начнется серьезный рост безработицы среди бывших работников секс-индустрии, а этого нельзя допускать. «Так чего же они (власти) хотят? Чтобы мы платили налоги, или чтобы получали пособия?» — задалась вопросом британка.

Она намеревается создать профсоюз для коллег, которые не столь успешны. Латин хочет добиться, чтобы порноактеры больше зарабатывали и платили налоги. Это, по ее мнению, укрепит экономику Великобритании и поможет стране вернуть было величие. Кроме того, Латин намерена вкладывать заработанные деньги в недвижимость и «инвестировать в страну».

Ранее бывшая модель OnlyFans из США, которая зарабатывала по 20 тысяч долларов в месяц, рассказала, почему бросила порно. Женщина призналась, что у нее развилась тяжелая депрессия за три года работы в индустрии для взрослых.