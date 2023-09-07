Зарабатывавшая миллионы рублей модель OnlyFans бросила порно из-за депрессии

Бывшая модель OnlyFans из США, зарабатывавшая по 20 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей) в месяц, рассказала, почему бросила порно. Ее историю публикует Insider.

Не назвавшая своего имени девушка рассказала, что занималась созданием контента для взрослых на протяжении трех лет. Она завела аккаунт на OnlyFans, так как считала, что платформа поможет ей «стать сильной женщиной» и подарит полную творческую свободу. Она пояснила, что ранее уже выкладывала свои фото в бикини в соцсетях и считала переход на OnlyFans в 18 лет новым шагом в карьере.

Модель быстро обрела популярность и обзавелась большим количеством подписчиков, однако именно это в итоге стало одной из причин ее ухода из порно. Девушка пожаловалась, что поклонникам всегда было мало публикуемого контента, и они требовали все более откровенных снимков и видео. В конце концов, ее несколько раз уговорили сделать то, что ей было крайне неприятно.

Также она получала множество «ужасных, унизительных» сообщений, которые вгоняли ее в депрессию. «Очевидно, что они видели во мне исключительно объект своей страсти, а не личность», — заявила модель.

Большую часть заработанных денег она тратила на роскошный образ жизни, однако делала это не ради удовольствия, а чтобы уйти от психологических травм, полученных во время работы. Девушка, выросшая в небогатой семье, думала, что деньги и роскошь «решат все ее проблемы», но происходило наоборот. Из-за депрессии она изолировалась от близких и почти не общалась с семьей.

Американка рассказала, что в итоге вся ее жизнь была посвящена исключительно созданию порноконтента и общению с фанатами. Ни на что другое времени не оставалось. Она дошла до такой степени психического истощения, что стала подумывать о сведении счетов с жизнью.

Именно тогда девушка удалила аккаунт и вернулась в семью. Сейчас бывшая порномодель завела страничку в социальных сетях, где рассказывает о своем печальном опыте и старается помочь людям, оказавшимся в похожей ситуации.

Ранее сообщалось, что популярная на OnlyFans модель из Австралии ушла с платформы и завершила карьеру, так как разочаровалась в порно из-за его губительного влияния на семью и общество. Женщина объявила, что порно заставляет воспринимать чувственные удовольствия «неврологически», а благодаря таким платформам как OnlyFans оно, по ее мнению, «превратилось в опасную норму в обществе».

