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05:00, 14 июня 2023Из жизни

Модель с OnlyFans назвала порно губительным для общества и завершила карьеру

Daily Mail: модель из Австралии ушла из порно и заявила о его опасности для общества

Фото: Unsplash

Популярная на OnlyFans модель из Австралии ушла с платформы и завершила карьеру, так как разочаровалась в порно из-за его губительного влияния на семью и общество. Об этом сообщает Daily Mail.

Меган Джеймс призналась, что ей очень нравилось быть порномоделью, а сама работа приносила ей большой доход. Однако со временем австралийка поняла, что «этот способ заработка больше не соответствует тому, чего она на самом деле хочет от жизни и отношений».

Джеймс объявила, что порно заставляет воспринимать чувственные удовольствия «неврологически», а благодаря таким платформам как OnlyFans оно, по ее мнению, «превратилось в опасную норму в обществе». Она заявила, что просмотр порно пагубно влияет даже на самые здоровые отношения, отдаляя людей друг от друга и подогревая ревность.

Порномодель отметила, что даже в отношениях, где люди лояльно относятся к тому, что партнер смотрит порно, подписка на OnlyFans конкретной девушки может вызвать ревность. Джеймс также заявила, что из-за ее популярности подобные проблемы случились во многих парах, и она не хочет, чтобы это происходило впредь. Женщина также добавила, что не хочет, чтобы ее будущая дочь жила в «обществе, разрушенном порнографией».

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Сейчас Джеймс собирается найти спутника жизни, который разделял бы ее убеждения. Она уверена, что такому мужчине «не нужна жена, доступная всему миру».

Ранее сообщалось, что сотрудница полиции из Великобритании решила бросить службу и уйти в порно из-за «удушающей атмосферы» на работе. Она рассказала, что множество раз была свидетельницей того, как коллеги подставляли и предавали друг друга, а для подсчета людей, на которых можно положиться, «хватило бы пальцев одной руки».

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    Никита Савин
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