Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 9 июня 2023Из жизни

Сотрудница полиции решила уйти в порно и обвинила в этом начальство

Daily Mail: сотрудница лондонской полиции ушла в порно из-за токсичной атмосферы на работе

Фото: Molnár Bálint / Unsplash

Сотрудница полиции из Великобритании решила бросить службу и уйти в порно из-за «удушающей атмосферы» на работе. Об этом она рассказала Daily Mail.

41-летняя Керри Эндрюс, которая служит с 2015 года, завела аккаунт на платформе OnlyFans и теперь берет с подписчиков по 11 фунтов стерлингов (1,1 тысячи рублей) в месяц за просмотр ее откровенных фото в образе лондонского констебля. В столь резкой смене карьерных устремлений женщина обвинила начальство. «В полиции ты рискуешь жизнью, рабочий день очень длинный, но для меня проблема была не самой работе, а скорее в культуре и токсичной атмосфере», — заявила Эндрюс в интервью изданию.

Она рассказала, что множество раз была свидетельницей того, как коллеги подставляли и предавали друг друга, а для подсчета людей, на которых можно положиться, «хватило бы пальцев одной руки». Старшие офицеры, по словам Эндрюс, «считают, что могут обращаться с тобой как угодно», и она постоянно чувствовала, что ее унижают или просто игнорируют.

Я все еще являюсь сотрудником, так что не могу раскрыть детали, но у меня неоднократно возникали конфликты со старшими по званию. Но если констебль идет против сержанта или инспектора — результат всегда один

Керри Эндрюссотрудница полиции Лондона и модель OnlyFans
Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

Кроме того, в 2020 году один из коллег, которого Эндрюс считала другом, написал на нее рапорт, из которого следовало, что она подрабатывает на стороне в качестве доминатрикс. Женщина отвергла обвинения, а никаких доказательств ее подработок не нашлось, однако эта история нанесла ей серьезную психологическую травму.

Окончательно уволиться из полиции Эндрюс должна в июле. Она призналась, что не знает, как сложится ее карьера в качестве создателя контента для взрослых, однако рада, что отныне сможет «контролировать свое будущее». Пока неизвестно, попытается ли лондонская полиция принять какие-то дисциплинарные меры в отношении Эндрюс из-за озвученных обвинений.

Ранее сообщалось, что сотрудница детского сада из США начала снимать порно-контент для интернет-площадок из-за бедности. Женщина призналась, что ушла с работы воспитательницей из-за «огромных недостатков» в американской системе образования.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости
    Дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от результатов контрнаступления. Как настроен Запад в отношении Украины?
    Названо подходящее время для интимной близости
    Сотрудница полиции решила уйти в порно и обвинила в этом начальство
    Названо условие возникновения критичной ситуации на Запорожской АЭС
    В США обвинили Зеленского в попытках удержать власть
    Офицер ВС РФ заявил об уничтожении украинской САУ при контрбатарейной борьбе
    Стало известно об уничтожении двух БМП Bradley на запорожском направлении
    При раскопке дороги в России нашли 20 тысяч предметов VI века до нашей эры
    Экономист спрогнозировал курс доллара до конца июня
    Найден инвестор для технопарка на «Азовстали»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.