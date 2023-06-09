Сотрудница полиции решила уйти в порно и обвинила в этом начальство

Daily Mail: сотрудница лондонской полиции ушла в порно из-за токсичной атмосферы на работе

Сотрудница полиции из Великобритании решила бросить службу и уйти в порно из-за «удушающей атмосферы» на работе. Об этом она рассказала Daily Mail.

41-летняя Керри Эндрюс, которая служит с 2015 года, завела аккаунт на платформе OnlyFans и теперь берет с подписчиков по 11 фунтов стерлингов (1,1 тысячи рублей) в месяц за просмотр ее откровенных фото в образе лондонского констебля. В столь резкой смене карьерных устремлений женщина обвинила начальство. «В полиции ты рискуешь жизнью, рабочий день очень длинный, но для меня проблема была не самой работе, а скорее в культуре и токсичной атмосфере», — заявила Эндрюс в интервью изданию.

Она рассказала, что множество раз была свидетельницей того, как коллеги подставляли и предавали друг друга, а для подсчета людей, на которых можно положиться, «хватило бы пальцев одной руки». Старшие офицеры, по словам Эндрюс, «считают, что могут обращаться с тобой как угодно», и она постоянно чувствовала, что ее унижают или просто игнорируют.

Я все еще являюсь сотрудником, так что не могу раскрыть детали, но у меня неоднократно возникали конфликты со старшими по званию. Но если констебль идет против сержанта или инспектора — результат всегда один Керри Эндрюс сотрудница полиции Лондона и модель OnlyFans

Кроме того, в 2020 году один из коллег, которого Эндрюс считала другом, написал на нее рапорт, из которого следовало, что она подрабатывает на стороне в качестве доминатрикс. Женщина отвергла обвинения, а никаких доказательств ее подработок не нашлось, однако эта история нанесла ей серьезную психологическую травму.

Окончательно уволиться из полиции Эндрюс должна в июле. Она призналась, что не знает, как сложится ее карьера в качестве создателя контента для взрослых, однако рада, что отныне сможет «контролировать свое будущее». Пока неизвестно, попытается ли лондонская полиция принять какие-то дисциплинарные меры в отношении Эндрюс из-за озвученных обвинений.

Ранее сообщалось, что сотрудница детского сада из США начала снимать порно-контент для интернет-площадок из-за бедности. Женщина призналась, что ушла с работы воспитательницей из-за «огромных недостатков» в американской системе образования.