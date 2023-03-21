Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:10, 21 марта 2023Из жизни

Воспитательница детского сада ушла в порно из-за бедности и разбогатела

Daily Star: воспитательница из США начала снимать контент для взрослых и добилась успеха
Lexi Luna

Lexi Luna. Фото: @lexi_luna_official

Сотрудница детского сада из США начала снимать порно-контент для интернет-площадок из-за бедности и быстро разбогатела. Об этом сообщает издание Daily Star.

33-летняя Лекси Луна призналась, что ушла с работы воспитательницей из-за «огромных недостатков» в американской системе образования. Она очень любила свою профессию, но получала так мало, что не могла ничего откладывать на пенсию. Кроме того, женщина пожаловалась, что многие родители не воспринимали ее всерьез и считали «слишком молодой и симпатичной».

Луна пыталась найти новую работу в сфере образования, когда с ней связалось агентство, занимающееся созданием контента для взрослых, и предложило контракт модели. Женщина согласилась. Она завела аккаунты на двух платформах для взрослых и быстро добилась успеха.

Американка отметила, что поставила для фанатов строгие ограничения и никогда не показывает в своих роликах того, чего не сделала бы в жизни. «Теперь мне не нужно постоянно переживать о том, продлят ли мой преподавательский контракт на следующий год», — говорит она.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

Помимо съемок собственного контента Луна консультирует пары по вопросам сексуальных взаимоотношений, что создает для нее возможность дополнительного заработка и позволяет применять полученные педагогические навыки.

Больше всего ее удивило, что друзья и родные поддержали такой выбор. Некоторые знакомые часто расспрашивают ее о необычной работе, а другие не интересуются подробностями, но радуются ее успехам. Кроме того, модель призналась, что после начала карьеры в порно на горизонте снова появились бросившие ее бойфренды, что она находит довольно забавным.

Ранее австралийский стриптизер, похожий на Ченнинга Татума, поделился секретами профессии. Мужчина рассказал, что его часто зовут выступать на вечеринках в честь разводов и на девичники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
В Крыму рассказали о целившихся в гражданские объекты дронах
Американский ветеран порассуждал о вине Путина
Назван способ сэкономить до 70 процентов при покупке земли в столичном регионе
«Лаборатория Касперского» выявила атакующую Крым и Донбасс вредоносную программу
Байден назвал приоритетной задачей освобождение всех пленных американцев
Шольц порассуждал о возможной продолжительности конфликта на Украине
Воспитательница детского сада ушла в порно из-за бедности и разбогатела
Грета Тунберг стала почетным доктором теологии
Антонов упрекнул США в расширении географии украинского кризиса
В РПЦ заявили о презрении Зеленского к миллионам украинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.