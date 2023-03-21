Воспитательница детского сада ушла в порно из-за бедности и разбогатела

Daily Star: воспитательница из США начала снимать контент для взрослых и добилась успеха

Сотрудница детского сада из США начала снимать порно-контент для интернет-площадок из-за бедности и быстро разбогатела. Об этом сообщает издание Daily Star.

33-летняя Лекси Луна призналась, что ушла с работы воспитательницей из-за «огромных недостатков» в американской системе образования. Она очень любила свою профессию, но получала так мало, что не могла ничего откладывать на пенсию. Кроме того, женщина пожаловалась, что многие родители не воспринимали ее всерьез и считали «слишком молодой и симпатичной».

Луна пыталась найти новую работу в сфере образования, когда с ней связалось агентство, занимающееся созданием контента для взрослых, и предложило контракт модели. Женщина согласилась. Она завела аккаунты на двух платформах для взрослых и быстро добилась успеха.

Американка отметила, что поставила для фанатов строгие ограничения и никогда не показывает в своих роликах того, чего не сделала бы в жизни. «Теперь мне не нужно постоянно переживать о том, продлят ли мой преподавательский контракт на следующий год», — говорит она.

Помимо съемок собственного контента Луна консультирует пары по вопросам сексуальных взаимоотношений, что создает для нее возможность дополнительного заработка и позволяет применять полученные педагогические навыки.

Больше всего ее удивило, что друзья и родные поддержали такой выбор. Некоторые знакомые часто расспрашивают ее о необычной работе, а другие не интересуются подробностями, но радуются ее успехам. Кроме того, модель призналась, что после начала карьеры в порно на горизонте снова появились бросившие ее бойфренды, что она находит довольно забавным.

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