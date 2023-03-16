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02:00, 16 марта 2023Из жизни

Стриптизер рассказал о секретах профессии и странностях клиенток

The Sun: похожий на Ченинга Татума стриптизер поделился секретами профессии

Фото: @will_parfitt

Австралийский стриптизер, похожий на Ченнинга Татума, поделился секретами профессии. В беседе с The Sun он рассказал о частных вечеринках, правилах обнажения и странностях клиентов и клиенток.

Уилл Парфит родился в Великобритании, но еще десять лет назад уехал в Австралию. На родине британец работал на временных работах, занимался тяжелым физическим трудом и даже не думал о том, чтобы становиться стриптизером.

В Австралии он активно начал ходил в спортзал и качать мышцы. Вскоре Парфитта стали сравнивать с известным голливудским актером Ченингом Татумом, на которого парень действительно очень похож. Тогда как раз только вышел фильм «Супер Майк» с Татумом в роли стриптизера. На волне популярности этого фильма группа парней создала стриптиз-шоу «Супермужчины» (Magic Men), туда Уилл и пришел работать топлес-официантом. Со временем он стал одним из хедлайнеров группы и вложил много сил в продвижение шоу.

Популярности «Супермужчин» очень способствовала внешность Уилла. Сейчас у 32-летнего двойника Ченинга Татума больше миллиона подписчиков в соцсетях, и все они знают об австралийском стрип-шоу.

Уилл рассказал, что в разных странах и даже разных городах Австралии действуют разные правила относительно степени обнажения мужчин во время стриптиза. Например, в Мельбурне, где сейчас живет Уилл, во время выступления можно раздеваться догола. А вот в Квинсленде или других северных штатах максимум — это стринги. Многое зависит и от конкретной площадки, у каждого заведения есть свои ограничения.

Парфитт также поделился необычными запросами клиентов. «Супермужчин» часто зовут на вечеринки в честь разводов и на девичники. Но странные запросы тоже бывают: стриптизера несколько раз приглашали пары, где мужчины наблюдали за тем, как он танцует для их жен. А еще один раз Парфитта попросили станцевать стриптиз на 90-летие женщины.

Это был странный заказ. Старушка как раз попала в больницу незадолго до дня рождения. Но даже там продолжала повторять, что, как только выйдет, хочет посмотреть на стриптизера, потому что ни разу их не видела. Она едва могла встать с кресла. Так что я по большей части танцевал для ее внучек, а она просто смотрела

Уилл Парфиттстриптизер
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Парфитт рассказал журналистам и о сложностях, которые его профессия привносит в личную жизнь. Он объяснил, что многие женщины стремятся с ним познакомиться, но не каждой нравятся его поздние выступления, турне и танцы в полуобнаженном виде рядом с незнакомыми девушками.

Легко назначить свидание. Тяжело сохранить близкие отношения, особенно из-за того, что я все время в разъездах. К тому же очевидно, что никому не хочется видеть, как твой партнер прижимается к кому-то еще. И это становится настоящей проблемой, если хочется чего-то большего, чем провести вместе пару ночей

Уилл Парфиттстриптизер

В ближайшее время «Супермужчин» ждет большое турне по Европе, США и Канаде.

Ранее сообщалось о бывшей модели, которая стала владелицей самого большого стриптиз-клуба в Великобритании. Она рассказала об особенностях профессии и ложных стереотипах, с которыми сталкиваются танцовщицы.

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Антонина Черташ
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