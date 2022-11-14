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15:44, 14 ноября 2022Из жизни

Владелица самого большого стрип-клуба в Великобритании рассказала о работе

Daily Star: владелица самого большого стрип-клуба в Великобритании рассказала о работе

Фото: Shutterstock

Модель, ставшая владелицей самого большого стриптиз-клуба в Великобритании, рассказала об особенностях своей работы и ложных стереотипах, с которыми сталкиваются танцовщицы. Ее слова приводит Daily Star.

35-летняя мать четверых детей Эми Гвинн владеет и управляет стрип-клубом в Ливерпуле уже 12 лет. Недавно британка решила расширить бизнес и открыла курсы танцев на шесте для женщин, желающих стать более уверенным в себе. Гвинн объяснила, почему она с большим уважением относится к танцовщицам, и поделилась своими впечатлениями от работы с ними.

По ее словам, стриптизерш недооценивают и не оказывают им должного уважения. Она считает подобное отношение неправильным, поскольку видит и знает, насколько это целеустремленные, умные и трудолюбивые девушки.

Я чувствую, что клуб сохраняет мою молодость. Это совершенно другой мир, и девушки здесь фантастические. И я всегда говорю, что нет ничего лучше, чем зайти в раздевалку к 20 полуобнаженным девушкам, нигде в мире нет такой открытости. Ты входишь в комнату и чувствуешь, что тебя принимают и не осуждают

Эми Гвинн

Гвинн добавила, что девушки поддерживают друг друга: в трудный момент на них всегда можно положиться, а в дни, когда ты сомневаешься в своей привлекательности, они всегда напомнят, какая ты замечательная и уникальная. В том числе поэтому предпринимательница открыла курсы, чтобы развеять мифы о стриптизе и стриптизершах.

По мнению Гвинн, многие также ошибочно полагают, что все танцовщицы неестественные, с огромной искусственной грудью и губами, но это не так. Многие из них — простые женщины с семьями и хобби.

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Британка поделилась планами и рассказала, что хочет открыть клуб в Лондоне. «Я не готова останавливаться и чувствую, что могу еще многое сделать для индустрии», — заключила она.

Ранее сообщалось, что 29-летняя бывшая стриптизерша Александра Хант решила стать политиком и завела аккаунт на OnlyFans, чтобы собрать деньги на выборы в Конгресс. По словам Хант, она сделала это назло хейтерам, которые говорили, что это будет ее единственный вариант дохода в случае проигрыша.

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Алиса Дмитриева
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