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Политик-стриптизерша решила собрать деньги на выборы на OnlyFans

В США стриптизерша Александра Хант завела аккаунт на OnlyFans для сбора денег на выборы

Фото: Andrew Kelly / Reuters

29-летняя бывшая стриптизерша Александра Хант решила стать политиком и завела аккаунт на OnlyFans, чтобы собрать деньги на выборы в Конгресс. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Хант, она сделала это назло хейтерам, которые говорили, что это будет ее единственный вариант дохода в случае проигрыша. Девушка подрабатывала стриптизом, чтобы оплачивать счета во время учебы в колледже и не стыдится своего прошлого.

Профиль Хант не содержит откровенного контента и подписчикам предлагается платить 4,99 доллара в месяц за сообщения о ее предвыборной кампании.

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По сообщению издания, ранее Хант, которая также работает исследователем в области общественного здравоохранения и общественным организатором, уволили с работы местного футбольного тренера после того, как ее начальство узнало, что она когда-то была стриптизершей. Этот инцидент вдохновил девушку положить конец стереотипам, связанных с этой профессией.

«Моя история не уникальна. Существует много примеров, которые подчеркивают стигматизацию и потерю работы у женщин, когда становится известно об их прошлом или настоящем участии в развлечении для взрослых. Секс-работники — одна из самых маргинализированных групп, которые сталкиваются со стигматизацией, жестоким обращением и нарушениями прав человека», — заключила она. 

Ранее сообщалось, что 33-летняя британская журналистка Линн Карр стала зарабатывать на женатых мужчинах, позируя для них в нижнем белье. В прошлом она работала в журналах, которые издаются в Лондоне, однако решила бросить работу, чтобы начать свой эротический бизнес.

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Рузанна Акмалтдинова
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