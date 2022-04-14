Журналистка стала зарабатывать 12 миллионов рублей в год на женатых мужчинах

Журналистка Линн Карр бросила работу и заработала миллионы рублей на фото в нижнем белье

33-летняя британская журналистка Линн Карр стала зарабатывать на женатых мужчинах, позируя для них в нижнем белье. Об этом сообщает The Sun.

Карр не всегда занималась развлечениями для взрослых. У нее есть журналистское и актерское образование, и в прошлом она работала в журналах, которые издаются в Лондоне, однако решила бросить работу, чтобы начать свой эротический бизнес, и теперь зарабатывает 114 тысяч фунтов стерлингов (12,4 миллиона рублей) в год.

По словам Карр, 1900 подписчиков каждый месяц платят по пять фунтов стерлингов (550 рублей) за доступ к ее фото и видео на OnlyFans. Большинство клиентов — женатые мужчины, которые хотят воплотить в жизнь свои фантазии.

Помимо пикантных снимков Карр предлагает видеочаты и берет от одного до четырех фунтов стерлингов за минуту общения. «Это как иметь свою непослушную онлайн-подружку, которая будет у вас под рукой 24 часа в сутки, семь дней в неделю», — объясняет она.

Часть доходов Карр отправляет в благотворительные фонды. В свой день рождения британка запланировала побриться наголо и пожертвовать свои волосы благотворительной организации, которая делает парики для детей, болеющих раком.

Ранее сообщалось, что в США мужчина снимался в порно ради карьеры актера, но получил эмоциональную травму. После этого он все бросил и стал проповедником.