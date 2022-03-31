Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Снимавшийся в порно ради карьеры актера мужчина бросил все и стал проповедником

Мечтавший о карьере в кино порноактер Джошуа Брум бросил все и стал проповедником

Фото: joshuabroome.me

В США мужчина снимался в порно ради карьеры актера, получил эмоциональную травму, все бросил и стал проповедником. Его историю публикует New York Post.

39-летний Джошуа Брум рассказал, что в 20 лет переехал в Голливуд, чтобы стать актером кино. Американец подрабатывал официантом, и однажды в заведение пришли женщины, которые узнали о его мечтах об актерской карьере и предложили ему начать сниматься в порно. Посетительницы объяснили, что съемки в порно повысят шансы Брума быть замеченным режиссерами.

Неопытный молодой мужчина последовал совету женщин и к 23 годам стал одним из самых популярных порноактеров в стране. «Я заработал более миллиона долларов. Я путешествовал везде, где хотел. У меня был весь секс, который я только мог себе представить. Но как только у меня все это появилось, моя жизнь развалилась, потому что это усилило печаль и пустоту, которую я всегда чувствовал внутри», — признался Брум.

Материалы по теме:
«Человека легко осудить, но очень сложно принять» Что верующие геи, лесбиянки и трансгендеры думают о церкви и боге
«Человека легко осудить, но очень сложно принять»Что верующие геи, лесбиянки и трансгендеры думают о церкви и боге
15 марта
«Что я сделал со своей жизнью?» Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
«Что я сделал со своей жизнью?»Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
28 июня

Спустя шесть лет успешной карьеры американец ушел из порноиндустрии. Брум вернулся домой в Северную Каролину разочарованный в жизни и себе. По его словам, съемки в откровенных видео нанесли ему огромную эмоциональную и психологическую травму.

Однажды американец познакомился с женщиной по имени Хоуп в фитнес-клубе, и вскоре они вместе отправились на пробежку. Брум рассказал новой знакомой о прошлом и она, к его удивлению, не стала его осуждать. В конце встречи Хоуп предложила мужчине вместе сходить в церковь. Так начался путь бывшего порноактера в проповедники.

Спустя несколько лет Брум женился на Хоуп. У них родились трое сыновей. Мужчина посвятил годы изучению библейской теологии и стал пастором и проповедником.

Ранее стало известно, что пастор из Того начал ходить в женских туфлях на каблуках и объяснил свой выбор полученным от Бога советом. Он объяснил, что мужская обувь причиняла ему боль и становилась причиной болезней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Евросоюз и США договорились продолжать экономическую изоляцию России
В России призвали спасти украинцев от националистического меньшинства
Названа доля желающих вложить деньги в покупку жилья россиян
Снимавшийся в порно ради карьеры актера мужчина бросил все и стал проповедником
В России появились проблемы с поставками табака
В сети вспомнили планировку квартир в «немецких» домах в СССР
Европе предсказали скачок цен на сельхозпродукцию из-за санкций против России
Apple отказалась ремонтировать ворованные iPhone
Русский язык попал в пятерку ведущих языков мира
Антонов рассказал о завышении США числа потерь российских военных на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.