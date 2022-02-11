Священник по совету Бога начал ходить в туфлях на высоких каблуках и прославился

Пастор из Того начал ходить в женских туфлях на каблуках и объяснил свой выбор полученным от Бога советом. Об этом сообщает Pulse.

Священник прославился в соцсетях и стал объектом насмешек из-за того, что он начал ходить в церковь в женских туфлях на каблуках. Когда фотографии пастора появились в соцсетях, многие пользователи не могли понять, почему божий человек предпочел женскую обувь.

Он объяснил, что мужская обувь причиняла ему боль и становилась причиной болезней. Пастор подчеркнул, что ранее носил обычную обувь, но сильно страдал. Он заявил, что неоднократно обращался к врачам, но рекомендации специалистов не помогали избавиться от проблем со здоровьем. Зато с тех пор, как пастор последовал божьему велению носить высокий каблук, он испытал облегчение.

«Во время молитв Бог явился мне и посоветовал носить эту обувь. С тех пор я хожу в ней всегда, и боль больше не мучает меня», — сказал пастор.

Мужчина опроверг слухи, что помимо женской обуви, он носит и женскую одежду. «Я не ношу женскую одежду, что бы ни говорили про меня люди в соцсетях. Но я ношу все виды обуви, которые порекомендовал мне Бог», — заявил он.

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